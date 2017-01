Neutraler Sound ist etwas für Puristen, andere wollen, dass es ordentlich wummst. Sony startet dementsprechend eine Extra-Bass-Serie.

Sony stellt auf der CES in Las Vegas seine Extra-Bass-Familie vor. Sie besteht aus vier kabellosen Lautsprechern und zwei Bluetooth-Kopfhörern. Der MDR-XB950N1 (250 Euro) soll sich perfekt für jede Solo-Party eignen. Er lässt sich leicht zusammenfalten und in der mitgelieferten Tasche verstauen. Beim MDR-XB950B1 (200 Euro) muss man auf aktives Noise Cancelling verzichten. Dank NFC und Bluetooth lassen sich beide Kopfhörer ohne Kabelgewirr nutzen.



Fast alle Bluetooth-Lautsprecher der Extra-Bass-Familie können eine kleine Licht-Show zaubern. Extrahelle LEDs liefern den Strobo-Effekt.

Für die richtige Party stehen vier Extra-Bass-Lautprecher zur Wahl. Die drei größeren Modelle SRS-XB40, -XB30 und -XB20 sind alle mit zusätzlichen LEDs ausgestattet und geben Lichteffekte passend zur Musik wieder. Das Topmodell soll 230 Euro kosten. Mit einer Akkuladung sollen sie rund 24 Stunden durchhalten und können per Sprachausgabe rechtzeitig eine Ladestandswarnung geben. Das Topmodell ist der SRS-XB40. Bis zu zehn Lautprecher sollen sich über die Speaker-Ad-Funktion zu einem Soundsystem koppeln lassen. Dem Einstiegsmodell SRS-XB10 (60 Euro) fehlen diese Funktionen, aber nicht der extra Bass.

Sony Walkman NW-A35 inkl. 16GB Flash-Speicher

Auch einen Walkman hat Sony im Gepäck: Der NW-A35 ist ein kleiner HiRes-Spieler mit 16 GByte Flash-Speicher und MicroSD-Slot für Speichererweiterungen. Die Spielzeit gibt Sony mit 45 Stunden an. Der kleine Spieler unterstützt Bluetooth mit Sonys hauseigenem LDAC-Codec zur nahezu verlustfreien Funkübertragung an entsprechende Kopfhörer. Man bedient den Spieler über einen 3,1-Zoll Touchscreen. Der NW-A35 soll ab Februar für 200 Euro in unterschiedlichen Farben erhältlich sein. Als NW-A35HN gibt es ihn für 280 Euro zusammen mit kabelgebundenen In-Ear-Ohrhörern, die aktives Noise Cancelling unterstützen. (sha)