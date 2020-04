Sony Playstation 5: Neuer Dualsense-Controller sieht aus wie ein Raumschiff

Sony hat erste Fotos des neuen Controllers für die Playstation 5 gezeigt. Der "Dualsense" löst den Dualshock 4 ab: Er ist in Schwarz und Weiß gehalten und hat nun zwei Lichtleisten, die das zentrale Touchpad flankieren. Im Vergleich zum traditionellen Dualshock-Design wirkt der Dualsense deutlich experimentierfreudiger.

Der Dualsense ist etwas kurviger als die Vorgänger, das eigentliche Layout bleibt dagegen unverändert. (Bild: Sony)

Um die Farbkomposition aus Schwarz, Weiß und blauen LED-Elementen nicht zu stören, verzichtet Sony beim Dualsense auch auf die farbige Hervorhebung der Viereck-, Dreieck, Kreuz- und Kreistasten. Bei den vorherigen Controller-Modellen war jeder dieser Buttons mit einer eigenen Farbe versehen, beim Playstation-5-Controller sind sie alle hellgrau. Ob Sony auch eine traditionelle Farbvariante des Dualsense anbieten wird, ist nicht bekannt.

Der neue Controller wirkt insgesamt kurviger als der Vorgänger, gerade die Griffe erinnern in ihrer Form an die Xbox-One-Gamepads. Außerdem hat Sony laut Blog-Eintrag zum Controller den Winkel der Schultertasten geändert, sie sitzen nun leicht schräg.

Haptisches Feedback und dynamische Trigger

Hinter den visuellen Spielereien steckt das altbekannte Layout: Die beiden Sticks sind nach wie vor symmetrisch angeordnet – der wichtigste Unterschied zwischen Playstation- und Xbox-Controllern. Neben dem Touchpad sind weiterhin die Options- und die Share-Taste platziert. Diese Share-Taste wird beim kommenden Dualsense "Create" heißen, mit welchen Software-Änderungen das einhergeht, verrät Sony noch nicht.

Ein neuer Button kann außerdem das Mikrofon an- und abschalten, das Sony nun erstmals direkt in den Controller einbaut. Der Dualsense wird wie der Vorgänger mit einem fest verbauten Akku betrieben, der sich nun aber per USB-C aufladen lässt.

Die neuen Funktionen des Dualsense sind bereits seit der Erstankündigung der PS5 bekannt: Überarbeitete Vibrationsmotoren sollen für besseres Haptik-Feedback sorgen. Die unteren Schultertasten ("Trigger") können ihren Widerstand nun außerdem dynamisch anpassen. So können sie zum Beispiel etwas widerspenstiger werden, je stärker ein virtueller Bogen gespannt wird.

Aussehen der PS5 noch nicht bekannt

Wegen des futuristischen Designs des Dualsense ist es wahrscheinlich, dass auch die eigentliche PS5-Konsole optisch aufgemöbelt wird – ein schwarz-weißer Körper mit blauen LED-Elementen scheint naheliegend. Nach wie vor hat Sony allerdings keine Fotos der Playstation 5 gezeigt. Alle Bilder, die im Netz von der PS5 kursieren, zeigen das Entwickler-Kit, das mit dem finalen Aussehen voraussichtlich nichts zu tun haben wird.

Konkurrent Microsoft hat die Xbox Series X dagegen bereits gezeigt: Sie ist quaderförmig und erinnert an einen kleinen PC, wie man ihn auf den Schreibtisch stellen könnte. In der Farbgestaltung – dunkelgrau bis schwarz mit grünen LED-Elementen – zeigt sich die Series X recht traditionell. (dahe)