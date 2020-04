Playstation-Exklusivspiel: "The Last of Us Part 2" erscheint am 19. Juni

"The Last of Us Part 2" kommt am 19. Juni in den Handel. Sony hat den neuen Termin nun bekanntgegeben, nachdem das heiß erwartete PS4-Exklusivspiel Anfang des Monats auf unbestimmte Zeit verschoben worden war. Ursprünglich sollte die Fortsetzung von The Last of Us bereits im Februar in den Handel kommen.

Interessant ist die Release-Verschiebung von The Last of Us Part 2 vor allem, weil das Spiel nach Angaben von Publisher Sony praktisch fertig ist. Die Coronakrise verhindere den Launch aber "aus logistischen Gründen", schreibt Sony auf Twitter. Damit sind in erster Linie Einschränkungen des öffentlichen Lebens gemeint, die auch stationäre Videospiel-Verkäufer zum Schließen zwingen.

Trailer zu The Last of Us Part 2 – mit altem Release-Termin (Quelle: Naughty Dog)

In einem Blog-Eintrag schreibt Studio-Chef Hermen Hulst, auf den Releasetermin im Juni habe man sich aufgrund der "zurückkehrenden Normalität in der globalen Vertriebsumgebung" entschieden. Bei Konsolentiteln spielt der Einzelhandel immer noch eine wichtige Rolle, etwa die Hälfte aller Playstation-4-Spiele werden auf Datenträger verkauft. Ein rein digitaler Release kommt für Sony offenbar nicht infrage.

Ghost of Tsushima im Juli

The Last of Us Part 2 ist einer der letzten Exklusivtitel, der noch für die aktuelle Playstation 4 erscheinen soll, bevor Ende des Jahres die PS5 in den Handel kommt. Die Fortsetzung von Teil 1 aus 2013 wird erneut von Naughty Dog (Uncharted-Reihe) entwickelt und spinnt die Geschichte von Ellie weiter: Die Nebenprotagonistin aus dem ersten Teil ist mittlerweile 19 Jahre alt und Teil einer Survivor-Gesellschaft in der Zombie-Apokalypse. Nachdem ihre Partnerin offenbar von einer verfeindeten Gruppe getötet wird, schwört sie Rache. Zuletzt waren Story-Details und sogar Zwischensequenzen im Netz aufgetaucht, gegen die Sony derzeit vorgeht.

Im Blog-Eintrag zu The Last of Us Part 2 hat Sony auch den Release-Termin für das Samurai-Spiel "Ghost of Tsushima" von Sucker Punch Productions bekanntgegeben: Es erscheint rund einen Monat später am 17. Juli. Beide Spiele haben von der USK keine Jugendfreigabe (USK 18) bekommen. (dahe)