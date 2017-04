(Bild: © Yuan Peng, China, 1st Place, Professional, Sport, 2017 Sony World Photography Awards)

Mit seinen Landschaftsfotos hat der belgische Fotograf Frederik Buyckx die Sony World Photography Awards 2017 gewonnen. Auch deutsche Profi-Fotografen überzeugten die Jury.

Die Sieger der Sony World Photography Awards (SWPA) 2017 stehen fest. In den vier Kategorien Profis, offener Wettbewerb, Jugend und Studenten wurden nun die Gesamtsieger bekannt gegeben.

Gesamtsieger im Profi-Wettbewerb und damit Fotograf des Jahres ist der Belgier Frederik Buyckx. Er setzte sich als Bester im Vergleich von zehn Kategorien mit seiner Bilderserie "Whiteout" durch. Seine Landschaftsaufnahmen wollen dem Winter ein Gesicht geben. "Mit seinen Bildern kehren wir zum Wesentlichen zurück, wenn wir uns mit Fotografie beschäftigen. Unsere Umgebung und die Landschaft werden oftmals übersehen. Dabei sind sie direkt mit unserer Existenz verknüpft“, so die Jury-Vorsitzende Zelda Cheatle zu Buyckx' Fotos.

Gesamtsieger im offenen Wettbewerb ist Alexander Vinogradov aus Russland mit seinem Porträtfoto "Mathilda". Der Film Léon – der Profi inspirierte ihn zu seinem Gewinnerfoto.

Im Jugendwettbewerb setzte sich Katelyn Wang mit dem Bild "On Top of the World" durch, das am See Pehoé in Chile entstanden ist. Die Schülerin ist erst 16 Jahre alt und lebt in den USA.

Student Photographer of the Year darf sich die 21-jährige Michelle Daiana Gentile von der Hochschule Escuela de Fotografía Motivarte aus Buenos Aires (Argentinien) nennen. Ihre Serie "Only Hope" begleitet Arbeiter einer alten Papierfabrik in Argentiniern.

Auch deutsche Sieger

Deutsche Fotografen erzielten auch 2017 bei den SWPA gute Erfolge. Die Hamburger Fotografin Sandra Hoyn gewann in der Kategorie "Alltag". Ihre Serie "The Longing of Others" (Die Begierde der Anderen) porträtiert die Sex-Arbeiterinnen in einem Bordell in Tangail (Bangladesch). Der Stuttgarter Fotograf Peter Franck sicherte sich einen Preis in der Profi-Kategorie "Landschaft" mit Schwarz-Weiß-Serie über das Meer.

Alle Fotos der Gewinner sowie der nominierten Fotografen werden nun in der Ausstellung im Somerset House in London bis zum 7. Mai 2017 zu sehen sein. Ende des Jahres macht die Schau außerdem im Willy Brandt Haus in Berlin halt.

Alle Gewinnerbilder der einzelnen Kategorien des Profi-Wettbewerbs zeigen wir in unserer Bilderstrecke.

Bild 1 von 23 Sony World Photography Awards 2017 (23 Bilder) Shepherd Professional Awards, Gesamtsieger, Fotograf der Jahres und Bester in der Kategorie Landschaft: Frederik Buyckx, Belgien (Bild: Frederik Buyckx, Belgium, 1st Place, Professional, Landscape, 2017 Sony World Photography Awards)

Die Kategorien der SWPA kurz vorgestellt

Sony meldet, dass zum Wettbewerb 2017 über 227.000 Fotos eingereicht wurden. Der SWPA gilt als einer der größten Fotowettbewerbe weltweit. Gesponsert wird er vom Elektronikkonzern Sony, veranstaltet von der World Photography Organisation. Ab dem 1. Juni 2017 können Fotos für die SWPA 2018 in den vier Unterwettbewerben eingereicht werden:

Der professionelle Wettbewerb

Er richtet sich an Fotojournalisten, Fotokünstler und professionelle Fotografen. Jeder Teilnehmer muss eine Bilderserie mit fünf bis zehn zusammenhängenden Arbeiten einreichen. Der Sieger 2017, Frederik Buyckx, gewann einen Geldpreis von 25.000 US-Dollar, digitales Kameraequipment von Sony und natürlich die Teilnahme an der Ausstellung der SWPA im Somerset House in London. Der Profi-Wettbewerb war in zehn Kategorien unterteilt. Die Kategorie-Sieger dürfen sich ebenfalls freuen. Sie gewinnen eine London-Reise zur Preisverleihung der SWPA, digitales Fotoequipment von Sony und die Teilnahme an der Ausstellung sowie der Publikation 2017.

Der offene Wettbewerb

Dieser Wettbewerb steht jedem offen. Pro Fotograf darf ein Bild eingereicht werden. Es gibt zehn Kategorien und die untergeordneten National Awards. Es werden die Besten Fotografen in den Kategorien und die besten Fotografen der einzelnen Länder ermittelt. Der Sieger des offenen Wettbewerbs Alexander Vinogradov erhält 2017 5.000 US-Dollar Preisgeld und den Titel Fotograf des Jahres, offener Wettbewerb 2017.

Bild 1 von 12 Sony World Photography Awards – offener Wettbewerb (12 Bilder) Siegerbild Kategorie: Architektur Titel: Oculus



Bildbeschreibung: Gerade an einem schönen Sommertag in Berlin angekommen, haben meine Frau und ich einen Morgenspaziergang am Fluss Spree unternommen. Wir kamen bald an einem großen Betongebäude vorbei und ich war sofort gefesselt von seiner Geometrie und Größe. Auf der anderen Flussseite habe ich mich so positioniert, dass ich eine einseitige Perspektive hatte und dann wartete ich um den richtigen Moment einzufangen. Ein Paar kam in meinen Sucher und dann nahm ich aus den Augenwinkeln einen Radfahrer wahr. Ich wartete, bis sie sich in den Bildrahmen bewegt hatten und drückte dann versuchsweise den Auslöser um das Bild zu balancieren. (Bild: © Tim Cornbill, Großbritannien, Sieger, offener Wettbewerb, Architektur, 2017 Sony World Photography Awards)

Die Jugend Awards

Die Ausschreibung für Jugendliche richtet sich ausschließlich an die Altersgruppe von 12 bis 19 Jahren. Dabei wurden die zehn besten Arbeiten mit einer Teilnahme an der Ausstellung im Somerset House belohnt und die Siegerin Katelyn Wang erhält zusätzlich die Reise zur Abschluss-Zeremonie in London und digitales Fotoequipment von Sony.

Der Student Focus

Er richtet sich an Studenten des Faches Fotografie und eine Altersgruppe von 19 bis 30 Jahren. Am interessantesten wird diese Ausschreibung wohl für die Hochschulen sein. Der Preis im Student Focus bleibt nicht beim Fotografen, sondern geht an die Ausbildungsstätte. Er bestand 2017 aus Fotoequipment von Sony im Wert von 30.000 Euro. (cbr)