Sony Xperia 1 II: Highend-Smartphone mit Kopfhörerbuchse

Mit merkwürdigen Namen kennt man sich bei Sony aus, das neue Top-Smartphone des Herstellers bildet da keine Ausnahme: Es trägt den Namen Xperia 1 II, gesprochen 1 Mark 2. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Smartphone, das mit einigen Trends unter High-End-Geräten bricht – erfreulicherweise: Es kommt mit Kopfhörerbuchse und MicroSD-Fach. Auch sonst hat Sony im Vergleich zum Vorgänger nachgebessert, am Display im 21:9-Format hält der Hersteller fest.

Gegen den Trend

Mit Samsung hat einer der letzten verbliebenen Hersteller seinen Top-Smartphones die Kopfhörerbuchse gestrichen (Note 10 & S20), Sony macht es andersherum: Die Klinkenbuchse, die beim Vorgänger noch gefehlt hatte, kehrt zurück. Einen weiteren Kritikpunkt am Xperia 1 hat Sony ausgemerzt: Einem 1200-Euro-Smartphone gebührend versteht sich das Gerät auf drahtloses Laden.

Markantes Äußeres: Das Xperia 1 II mit 21:9-Display im kantigen Gehäuse. (Bild: Sony)

Das Xperia 1 II ist etwas kantiger als sein Vorgänger und optisch dezenter als die Konkurrenz mit ihren gebogenen Randlos-Displays, Notches, Pop-Up-Kameras und Co. Beim Xperia 1 II sitzt die Frontkamera im schmalen Gehäuserand. Die Triple-Kamera auf der Rückseite will Sony deutlich weiterentwickelt haben. Vor allem durch Schnelligkeit soll sie sich auszeichnen. Bis zu 60-mal pro Sekunde berechnet die Hauptkamera den Autofokus, dabei sind bis zu 20 Fotos innerhalb einer Sekunde möglich – in voller Auflösung.

Die weitwinklige Hauptkamera (12 MP, 24mm Brennweite gemäß Kleinbild, Blende f/1,7) wird von einem Ultra-Weitwinkel (12 MP, 16mm, f/2,2) und einer Kamera mit knapp dreifacher optischer Vergrößerung (12 MP, 70mm, f/2,4) flankiert. Der Sensor der Hauptkamera ist auf 1/1,7 Zoll gewachsen (Xperia 1: 1/2,6 Zoll), genauere Angaben zum Sensor machte Sony auf Nachfrage nicht. Die Foto-App bietet nun deutlich mehr Möglichkeiten zur Bildgestaltung – sie ist angelehnt an die gelungene Cinema-Pro-App des Vorgängers. Diese App zur Videoaufnahme findet sich ebenfalls auf dem Xperia 1 II.

Sonys Werbevideo für die Fotofunktionen des Xperia 1 II (Quelle: Sony Xperia)

Top ausgestattet

Geblieben ist das 6,5 Zoll große OLED im 21:9-Format, wie schon beim Vorgänger spricht Sony von 4K-Auflösung. Tatsächlich dürfte es sich um 3840 x 1644 Pixel handeln, oder in anderen Worten: gestochen scharfe 642 dpi. Den Trend zum 90- respektive 120-Hz-Display macht Sony nicht mit, stattdessen soll die Software für eine besonders flüssige Darstellung und so auf dem 60-Hz-Panel für die Illusion eines 90-Hz-Displays sorgen.

Nach MWC-Absage: Neue Handys für 2020 (Bild: dpa, Emilio Morenatti/AP/dpa) Aus Angst vor dem Coronavirus hat Veranstalter GSMA den Mobile World Congress abgesagt, nachdem zuvor zahlreiche Unternehmen ihre Teilnahme zurückgezogen hatten. Große Smartphone-Hersteller präsentieren ihre ursprünglich für den MWC geplanten Handys stattdessen auf eigenen Veranstaltungen. Coronavirus: GSMA sagt MWC 2020 ab

MWC-Absage: Massive Kritik an der GSMA mehr anzeigen

Das Xperia 1 II ist mit Qualcomms Top-SoC Snapdragon 865 ausgestattet und beherrscht 5G. Der 256 GByte fassende Flash lässt sich per MicroSD-Karte erweitern, der 4000 mAh fassende Akku ist nach Sony-Angaben per 21-Watt-PowerDelivery nach 30 Minuten an der Steckdose zu 50 Prozent gefüllt. Gegen Wasser und Staub ist das Gerät gemäß IP65/68 geschützt. Es soll im Juni auf den Markt kommen und 1200 Euro kosten.

Neue Mittelklasse

Ungewöhnlich in der 400-Euro-Klasse ist der zertifizierte Schutz gegen Wasser und Staub des Sony Xperia 10 II (Bild: Sony)

Weniger als ein Drittel davon kostet das aufgefrischte Mittelklassemodell Xperia 10 II (370 Euro). Typisch für Sony stellt dessen OLED Inhalte ebenfalls im langgezogenen 21:9-Format dar. Mit 6 Zoll bleibt das Gerät aber deutlich kompakter.

Im Vergleich zum Vorgänger Xperia 10, bei dem Sony noch einen LCD eingesetzt hatte, ist auch das Gehäuse des 10 II weiterentwickelt worden: Es besteht nun aus Gorilla Glass 6 und nicht mehr aus Kunststoff. Ungewöhnlich in dieser Preisklasse: Es ist gemäß IP65/68 gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Auch dem 10 II spendiert Sony eine Triple-Cam, bestehend aus Ultra-Weitwinkel (8 MP, f/2,2), Weitwinkel (12 MP, f2) und Zweifachtele (8 MP, f/2,4). Angetrieben wird das Smartphone von einem Snapdragon 665, der 128 GByte große Flash lässt sich per MicroSD-Karte erweitern und auch eine Klinkenbuchse gehört zur Ausstattung. Wie das teurere Schwestermodell soll das Xperia 10 II etwa ab Juni erhältlich sein. (rbr)