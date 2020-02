Sony Xperia L4: Einsteiger-Smartphone mit 21:9-Display

Sony aktualisiert seine Einsteigerklasse mit dem Android-Smartphone Xperia L4. Für 200 Euro bietet das Gerät eine Triple-Kamera und ein extra langes 21:9-Display. Das Smartphone wird von einem MediaTek Helio P22 mit 8 Kernen angetrieben, hat 3 GByte RAM und läuft mit Android 9.

Neben der 13 Megapixel starken Hauptkamera ist eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 5 Megapixeln verbaut, die das Xperia L4 von seinem Vorgänger Xperia L3 abhebt. Der dritte Kamerasensor ist wie gehabt ein Tiefensensor für Bokeh-Aufnahmen mit einer Auflösung von 2 Megapixeln.

Langes Display mit kleiner Notch

Das von 5,7 auf 6,2 Zoll angewachsene LC-Display hat schmale Ränder und eine kleine Tropfen-Notch, in der die Frontkamera sitzt. Es löst mit 1680 x 720 Pixeln auf. Dank seines 21:9-Formats bleibt das Gerät mit 71 Millimetern Breite vergleichsweise schmal. Der Fingerabdrucksensor sitzt an der Seite des Geräts.

Mit 3580 mAh ist der Akku des Xperia L4 im Vergleich zum Vorgänger leicht gewachsen. Der Speicher des Geräts umfasst für die Preisklasse gute 64 GByte und kann per MicroSD-Karte erweitert werden. Auch USB Typ C ist an Bord. Das Sony Xperia L4 soll in den Farben Schwarz und Blau im April auf den Markt kommen. (mjo)