Sony gibt komplette Spieleliste der Playstation Classic bekannt

Resident Evil, Metal Gear Solid, GTA: Die Retro-Konsole Playstation Classic hat eine ganze Reihe an Klassikern vorinstalliert. Das kleine Gerät soll am 3. Dezember erscheinen. Sony hat am Montag alle 20 Spiele bekanntgegeben:

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash!

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe's Oddysee

Rayman

Resident Evil Director's Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy's Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Ob es eine Möglichkeit geben wird, nach dem Verkauf weitere Spiele auf die Konsole zu laden, ist nicht bekannt. Die Retro-Konsole hat keine Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden. Per HDMI wird die Playstation Classic an den Fernseher angeschlossen, Strom bekommt sie per USB Typ A – ein entsprechendes USB-Kabel befindet sich genauso in der Box wie ein HDMI-Kabel, den Strom-Adapter muss man aber selbst stellen. Mitgeliefert werden außerdem zwei Replika-Controller, die dem Original nachempfunden sind. Sie haben also nur ein Steuerkreuz, keinen Stick.

Die Veröffentlichung des Retro-Nachbaus, der an Nintendos beliebte Nintendo Classic Mini erinnert, ist auch für Deutschland angekündigt. Die Konsole soll 100 Euro kosten. Sony-Konkurrent Nintendo konnte mit seinen Mini-Ausgaben des NES (ab 53,67 €) und SNES (ab 64 €) mit großem Erfolg Fans in die 80er und 90er zurückholen – obwohl es mit Emulatoren günstigere Alternativen gibt, alte Spiele auf aktueller Hardware zu spielen. (Mit Material der dpa) / (axk)