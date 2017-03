(Bild: dpa, Sony)

Sony läutet das endgültige Ende der Playstation 3 ein: "Bald" wird die Produktion des Modells beendet. Wer noch PS3-Spiele zocken möchte, hat eine andere Möglichkeit.

Sony beendet die Produktion der Playstation 3. Das geht aus einem Eintrag auf der offiziellen japanischen Playstation-Webseite hervor, wie das Weblog Gematsu berichtet. Im Abschnitt des Standard-Modells mit 500 GByte Festplattenspeicher – die letzte PS3-Variante, die aktuell noch in Produktion ist – heißt es dort demnach, dass der Versand "bald" eingestellt wird.

Die Playstation 3 kam in Japan und den USA im November 2006 auf den Markt. Die Sony-Konsole hat damit gute zehn Jahre auf dem Buckel. Der Nachfolger, die PS4, ist nicht abwärtskompatibel. Das bedeutet, dass Playstation-3-Spiele nicht auf der Playstation 4 funktionieren. Eine Lösung gibt es trotzdem: Abonnenten von PS Now können auf der PS4 und dem PC knapp 500 Games der PS3-Ära per Stream spielen. (dahe)