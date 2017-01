Die OLED-TVs von Sony sind Bild- und Tonfläche zusammen, ihre Schirmfläche dient als Soundprojektionsfläche, der Bass steckt im ungewöhnlichen Standfuß. Auch sonst haben die Geräte einiges zu bieten.

Sony bricht mit seinem TV-Design einmal mehr aus der Riege der immer gleichen Kästen aus. Das OLED-Display des neuen High-end-TV steht wie ein großer Bilderrahmen auf dem Boden und wird durch den Basslautsprecher nach hinten abgestützt.

Bildschirm aus Lautsprecher

Die Höhen- und Mittenlautsprecher sucht man zunächst vergeblich, denn sie stecken in einem rückwärtigen Bügel beziehungsweise im organischen Display selbst: Das OLED dient als Soundprojektionsfläche, das die elektrischen Signale aus dem Bügel in passende Schwingungen umsetzt. Die Vibrationen sollen den Bildeindruck auch bei hohen Lautstärken nicht stören – im Messetrubel ließ sich das nicht überprüfen.

Bild 1 von 3 Sony OLED-TV (3 Bilder) Wie ein Bilderrahmen lehnt sich der schlanke OLED-Schirm gegen seinen basslastigen Standfuß.

(Bild: Ulrike Kuhlmann)

Die als A1-Serie firmierenden OLEDs gibt es in 55, 65 und 77 Zoll, alle zeigen 4K-Auflösung und unterstützen sowohl HDR10 als auch das kontraststarke Dolby-Vision-Format. Gleiches gilt für die Geräte aus den Serien ZD9 und XE93 beziehungsweise XE94. Letztere sollen per Firmware-Update für Dolby Vision fit gemacht werden.

Zu konkreten Preisen äußerte sich Sony noch nicht. Allerdings werden die OLED-TVs als Sonys aktuelle Spitzengeräte mindestens so teuer sein wie die bisherigen Spitzenmodelle aus der ZD9-Serie. Diese kosten im 4500 Euro (UVP) in 55 Zoll und 7500 Euro in 65 Zoll.