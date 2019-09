Soundcore: Anker zeigt kabellose In-Ear-Kopfhörer

Der chinesische Hersteller Anker hat auf einer Veranstaltung in New York drei neue kabellose In-Ear-Kopfhörer vorgestellt: Liberty 2 und Liberty Air 2 kosten 100 Euro, die Variante Liberty 2 Pro ist mit 150 Euro etwas teurer.

Die neuen Kopfhörer von Anker unterscheiden sich vor allem im Design. Während die Liberty Air 2 wie ein schlankes Stäbchen dem Ohr herausragen, sind Liberty 2 und Liberty 2 Pro etwas bulliger und füllen einen Großteil der Ohren aus. Liberty 2 und Liberty 2 Pro orientieren sich also am bei In-Ears beliebten Knopf-Design, während die Liberty Air 2 die AirPods von Apple abkupfern.

Liberty Air 2 und Liberty 2

Die Standard-Ausführung der Soundcore Liberty 2 kostet 100 Euro. (Bild: Anker)

Die Liberty Air 2 haben laut Anker 7 Stunden Akku-Laufzeit, die sich mit dem tragbaren Ladecase um weitere 21 Stunden verlängern lassen. Die Liberty Air 2 sind gemäß IPX5 gegen Strahlwasser geschützt.

Die Soundcore Liberty 2 verfügen über Treiber mit 10 mm Durchmesser und passen den Klang laut Anker variabel an das Ohr des Trägers an. Die Akkus in den Ohrhörern halten 8 Stunden durch, mit Hilfe der Ladeschale kann man bis zu 32 Stunden Musik hören. Wie die Air-Variante sind die Liberty 2 nach IPX5 zertifiziert.

Liberty 2 Pro

Die 150 Euro teuren Soundcore Liberty Pro 2 können im Gegensatz zu den günstigeren Modellen kabellos geladen werden. (Bild: Anker)

Die Liberty 2 Pro verfügen über etwas größere Treiber mit 11 mm und sollen entsprechend besseren Klang liefern. Im Gegensatz zu den kleineren Geschwistern unterstützt die Ladeschale des Pro kabelloses Laden über den Standard Qi. Im Vergleich mit den beiden günstigeren Liberty-2-Varianten ist die Pro-Ausgabe nach IPX4 nur gegen Spritzwasser geschützt.

Alle Modelle verfügen über eine Magnethalterung in der Ladeschale, unterstützen den Audio-Codec aptX und haben Bluetooth 5.0 mit "Push and Go"-Kopplung. Dank integrierter Mikrofone kann man über die neuen Anker-Kopfhörer telefonieren, außerdem werden die Mikros laut Anker zur Rauschunterdrückung genutzt. Die drei neuen Modelle sind in Deutschland für Anfang Oktober angekündigt und werden über Amazon vertrieben. (dahe)