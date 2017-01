(Bild: dpa, Rolf Vennenbernd)

Das Fernsehen und seine Formate spielt auch im Netz eine Rolle. Am meisten wird dort die "Tagesschau" erwähnt - sie hat in dieser Hinsicht den "Tatort" überholt und das mit deutlichem Vorsprung.

Die "Tagesschau" hat den "Tatort" überholt – zumindest was die Erwähnungen in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook im Jahr 2016 betrifft. Die ARD-Nachrichtensendung wurde in 1,41 Millionen Tweets und Posts genannt – nach rund 747.000 im Vorjahr, wie die in Düsseldorf ansässige Agentur MediaCom errechnete. Sie forstete knapp elf Millionen Netz-Beiträge zu 245 TV-Formaten durch.

Die hohe Zahl der Tagesschau-Tweets erkläre sich allerdings auch durch die vielen Beiträge, die die Redaktion selbst ins Netz stelle und auf die sie wiederum Reaktionen zum Beispiel in Form von Retweets erhalte, hieß es von MediaCom.

Dschungel-Camp auf Platz drei

Der Tatort, der mit gut 757 000 Nennungen im Jahr 2015 ein wenig vor der Tagesschau lag, musste sich diesmal mit etwa 656.000 Posts und Tweets deutlich geschlagen geben. Auch die durchschnittliche Einschaltquote der Lieblings-Krimireihe der Deutschen war 2016 um rund eine halbe Million Zuschauer auf gut neun Millionen zurückgegangen.

In der Social-Media-Statistik hielt sich die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf Platz drei. Trotz des relativ kurzen Zeitraums ihrer Übertragung kam sie auf gut 627.000 Treffer (nach etwa 620.000) im Netz. Die ARD-Talkshow Anne Will, neu im Wettbewerb, brachte es auf Anhieb auf 494.000 Erwähnungen und die WDR-Nachteule Jürgen Domian in seinem letzten Jahr mit der Sendung auf 486.000 (468.000).

Böhmermann sorgte für Gesprächsstoff

Dahinter folgten der "Eurovision Song Contest" mit 446.000 (593.000) Nennungen und "Germany's next Topmodel" auf ProSieben mit 349.000 (523.000). Jan Böhmermanns Satiremagazin "Neo Magazin Royale" sammelte 316,000 Erwähnungen im Netz – eine deutliche Steigerung nach 251.000 im Jahr davor. Böhmermann hatte 2016 für viel Gesprächsstoff wegen seines Fernduells mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gesorgt.

Das NDR-Magazin "Extra 3" schaffte mit 314.000 Kommentaren den Sprung unter die Top 10 genauso wie die ZDF-Nachrichtensendung "heute" (344.000). Insgesamt drehten sich 10,96 Millionen Einträge im Internet um das Thema Fernsehen – eine Steigerung um etwa acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der unterschiedlichen Autoren lag bei fast konstant rund 2,21 Millionen. (dpa) / (axk)