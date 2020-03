SpaceX: Drei Weltraumtouristen sollen zur ISS fliegen

Die Raumfahrtunternehmen SpaceX und Axiom planen den ersten kommerziell betriebenen bemannten Flug zur Internationalen Raumstation ISS. Schon 2021 wollen sie Weltraumtouristen zur ISS schicken, teilte Axiom nun mit. In einer Raumkapsel von SpaceX sollen demnach drei Touristen und ein professionell ausgebildeter Astronaut zum Außenposten der Menschheit gebracht werden. Mindestens acht Tage sollen sie dann dort bleiben, wobei der Axiom-Kommandeur auch dafür Sorge tragen soll, dass die Touristen die ISS-Crew nicht behindert.

Immer mehr bemannte Flüge angekündigt

Nach einem letzten erfolgreichen Test und vor dem ersten bemannten Raumflug in der Firmengeschichte konkretisiert SpaceX mit der Vereinbarung weiter die eigenen Pläne. Die Firma von Elon Musk war neben Boeing von der NASA damit beauftragt worden, Technik für bemannte Flüge zur ISS zu entwickeln, um die Abhängigkeit von russischer Technik beenden. SpaceX scheint dem Ziel inzwischen näher als der krisengeschüttelte Konkurrent und will davon offenbar bald profitieren.

Axiom Space ist 2016 gegründet worden und wird von Michael Suffredini geführt, der von 2005 bis 2015 bei der NASA für das ISS-Programm verantwortlich war. Das Unternehmen, in dem noch weitere Personen mit engen Verbindungen zur NASA arbeiten, hatte von der US-Weltraumagentur vor wenigen Tagen einen großen Auftrag erhalten: Es soll ein bewohnbares Modul für kommerzielle Aktivitäten entwickeln, das an die ISS gebaut werden soll. Für das Unternehmen soll es die Basis für eine künftige eigene Raumstation bilden.

Wie teuer der nun mit SpaceX vereinbarte Flug zur ISS für die Passagiere werden soll, teilten die beiden Firmen nicht mit. Die New York Times zitiert aber frühere Preisangaben von Axiom, denen zufolge ein solcher Flug pro Person 55 Millionen US-Dollar (rund 49 Millionen Euro) kosten soll – ein Kunde habe auch bereits gebucht. Damit wären noch zwei Plätze frei. Die Zeitung schreibt auch, dass die NASA für jeden bemannten Flug auf einer neuen Crew-Dragon-Kapsel besteht. Für Touristenflüge könnten aber wieder verwendete zum Einsatz kommen.

Mehr und mehr Weltraumtourismus geplant

SpaceX hatte erst Mitte Februar angekündigt, zusammen mit Space Adventures Weltraumtouristen so tief ins All schicken zu wollen, wie noch niemand zuvor. Auf dem geplanten Flug sollen vier Touristen – ohne Begleitung – ins All fliegen und dabei möglicherweise den aktuellen Höhenrekord für Weltraumtouristen brechen, zur ISS soll es aber nicht gehen. Außerdem will SpaceX den japanischen Milliardär Yusaku Maezawa und weitere Raumfahrer um den Mond schicken. Konkurrenten wie Virgin Galactic und Blue Origin versprechen dagegen, Touristen an die Grenze des Weltraums in bis zu 100 Kilometern Höhe zu bringen. (mho)