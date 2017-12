(Bild: SpaceX)

Am 12. Dezember will Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX eine Dragon-Raumkapsel mit einer Falcon-Rakete zur ISS bugsieren. Das Besondere: Für beide Komponenten ist es nicht der erste Einsatz.

SpaceX will am 12. Dezember Raumfahrtgeschichte schreiben: Das Unternehmen von Elon Musk schickt eine Dragon-Raumkapsel mit einer Rakete vom Typ Falcon 9 zur Internationalen Raumstation, um die ISS-Crew mit Nachschub zu versorgen. Außergewöhnlich an diesem Flug ist, dass sowohl die Rakete als auch die Raumkapsel schon einmal verwendet wurden.

Laut dem Technik-Magazin Gizmodo wurde eine recycelte Falcon-Rakete bereits drei Mal eingesetzt; eine recycelte Dragon-Kapsel flog ebenfalls schon mal zur ISS. Dass beide Komponenten zum wiederholten Mal im Einsatz sind, habe es jedoch noch nie gegeben.

On Tuesday, SpaceX will attempt to refly both an orbital rocket and spacecraft for the first time. These are pictures of the last mission each flew. Love the view of our Dragon spacecraft docked with the International Space Station as it passes over the illumination boundary.

An Bord der Dragon-Raumkapsel sollen über zwei Tonnen Ausrüstung zur ISS befördert werden, berichtet space.com. Von einem reinen Testflug kann also keine Rede sein. Menschen werden sich jedoch nicht an Bord der SpaceX-Kapsel befinden.

Das langfristige Ziel von SpaceX ist nicht die ISS, sondern der Mars. Im Rennen zum Roten Planeten wetteifert SpaceX mit dem US-amerikanischen Flugzeughersteller Boeing, was zu einem Schlagabtausch zwischen Boeing-Chef Dennis Muilenburg und Elon Musk führte. (dahe)