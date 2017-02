(Bild: SpaceX)

Den angekündigten Starttermin der Marsmission kann SpaceX nicht einhalten und verschiebt diesen um voraussichtlich zwei Jahre.

Die SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell erklärte auf einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag, dass der US-Raumfahrtkonzern mehr Ressourcen in das Programm zur bemannten Raumfahrt und die Trägerrakete "Falcon Heavy" stecken musste. Somit sei die Marsmission "Red Dragon" nicht bereit, im Jahr 2018 zu starten, wie es SpaceX-Chef Elon Musk noch im April 2016 angekündigt hatte. Ein genauen Alternativtermin nannte Shotwell nicht, das Unternehmen würde aber 2020 in Betracht ziehen.

Bei der Marsmission "Red Dragon" soll eine unbemannte Kapsel des Typs "Dragon 2" mit einer "Falcon Heavy"-Rakete zum roten Planeten fliegen und dort landen. Die Mission gilt als Wegbereiter für weitere Marsmissionen. Als langfristiges Ziel möchte SpaceX den Mars besiedeln.

Verschobene Termine für Raketenstarts sind in der kommerziellen Raumfahrt nichts Ungewöhnliches. So wurde der für Samstag, den 18. Februar, angekündigte Start der Falcon 9 zur ISS kurzfristig auf den darauffolgenden Sonntag verlegt. (wre)