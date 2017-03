(Bild: SpaceX)

Am Donnerstag soll es soweit sein: SpaceX will erstmals eine bereits gestartete Rakete erneut starten und damit einen Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Vor fast genau einem Jahr hatte die Rakete Güter zur Internationalen Raumstation gebracht.

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX will am Donnerstag erstmals einen Satelliten mit einer erneut genutzten Rakete in eine Umlaufbahn schicken. Das teilte das Unternehmen auf Twitter mit. Die wiederverwendete erste Stufe eine Rakete des Typs Falcon 9 soll dann einen Kommunikationssatelliten des Luxemburger Unternehmens SES in den Orbit bringen. Vor fast genau einem Jahr hatte die Raketenstufe bei ihrem ersten Flug Versorgungsgüter zur Internationalen Raumstation gebracht.

Gelingt der Start, wäre SpaceX ein weiterer Meilenstein der Raumfahrtgeschichte geglückt: Noch nie wurde eine Rakete für einen Satellitenstart wiederverwendet. Zwar konnte das Unternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos bereits Raketen mehrmals starten, die beförderten aber keine Nutzlast in eine Umlaufbahn. Elon Musk will mit wiederverwendbaren Raketen die Raumfahrt deutlich günstiger machen. Wie oft die Raketen aber tatsächlich wiederverwendet werden können, ist derzeit noch nicht absehbar. Auch ist unklar, wie viel die erneute Bereitstellung der Falcon 9 insgesamt kostet.

Bild 1 von 17 Die Falcon 9 vor ihrem zweiten Start (17 Bilder) Die Falcon 9 der Mission CRS-8 auf dem Weg zu ihrem Startplatz.

(Bild: SpaceX)

(mho)