Das US-Weltraumunternehmen SpaceX hat innerhalb von zwei Tagen eine Rakete in Florida und eine in Kalifornien gestartet. Jeweils konnte die erste Stufe gesichert werden, damit können sie für weitere Starts genutzt werden.

SpaceX hat innerhalb von zwei Tagen gleich zwei Raketen des Typs Falcon 9 ins All geschossen und jeweils die erste Stufe sicher zurückbekommen. Für die am 23. Juni gestartete und danach wieder gelandete erste Stufe war es der zweite Flug. Solche eine Wiederverwendung war SpaceX schon einmal gelungen. Die Stufe war nun Teil jener Rakete, die den Satelliten BulgariaSat-1 vom Kennedy Space Center in Florida aus ins All brachte – Bulgariens ersten geostationären Kommunikationssatelliten. Am Sonntag dann startete eine Falcon 9 von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, mit zehn Satelliten des Kommunikationskonzerns Iridium.

Bei beiden Raketen landete die erste Stufe nach dem erfolgreichen Start auf einer schwimmenden Plattform, um danach wiederverwendet zu werden. Dafür hat SpaceX zwei Schiffe, "Of Course I Still Love You" vor Floridas Küste im Atlantik und "Just Read the Instructions" vor Kalifornien im Pazifik. Für SpaceX bedeuten die Starts nun zwei weitere Erfolge in der inzwischen längeren Reihe geglückter Starts nach deren Wiederaufnahme. Das Unternehmen hatte im September 2016 eine Rakete verloren und danach die Starts ausgesetzt. In diesem Jahr hat SpaceX noch ambitionierte Startpläne: Insgesamt sollen 26 Falcon 9 abheben – geklappt haben nun die Nummer 8 und 9.

(mho)