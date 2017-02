(Bild: SpaceX)

Im März will SpaceX eine Falcon 9 starten, deren erste Stufe schon einmal Nutzlast in den Orbit befördert hat und dann sicher gelandet war. In der Vorbereitung auf diese Premiere klappte nun ein wichtiger Test.

Wenige Wochen bevor SpaceX zum ersten Mal eine bereits gestartete Rakete erneut ins All schießen will, hat die nun einen wichtigen Test erfolgreich absolviert. Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte, feuerte die erste Stufe der Rakete des Typs Falcon 9 erfolgreich auf einem Testgelände in Texas. Im März soll diese wiederverwendete Stufe Teil der insgesamt zweistufigen Rakete sein, die einen Kommunikationssatelliten von SES ins All bringt. Bei ihrem ersten Flug hatte die Falcon 9 in der Mission CRS-8 Versorgungsgüter zur Internationalen Raumstation gebracht.

SpaceX arbeitet seit Jahren daraufhin, durch die Wiederverwendung von Raketen die Raumfahrt deutlich günstiger zu machen. Nachdem das Raumfahrtunternehmen unter Beweis gestellt hat, dass es Raketen nach deren Start sicher zurück zur Erde bringen kann, geht es nun darum, die Herstellung erneuter Einsatzfähigkeit zu vereinfachen. Wie oft die Raketen letztlich wiederverwendet werden können, muss sich dann zeigen. Derweil hat SpaceX noch eine ganze Reihe von Starts abzuarbeiten und kann sich wohl erst einmal keine Fehler mehr erlauben. (mho)