Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erstmals eine gebrauchte Raumkapsel zur ISS geschickt. An Bord einer Falcon-9-Rakete brach die Dragon-Kapsel zur Internationalen Raumstation auf.

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat ein weiteres Recycling-Projekt in der Raumfahrt realisiert. Am Samstag hob eine wiederverwendete Dragon-Raumkapsel auf einer Falcon 9-Rakete zur internationalen Raumstation ISS ab. Es war bereits die elfte Versorgungsmission für SpaceX.

Am 25. Oktober 2014 landete die Dragon-Kapsel nach ihrem Flug zur ISS im Pazifischen Ozean. Am gestrigen Samstag startete sie erneut zur Raumstation. Erstmals konnte damit eine Kapsel wiederverwendet werden. 2,7 Tonnen Nutzlast kann sie transportieren – Material für 250 neue Experimente. Am heutigen 4. Juni soll sie von den Astronauten an Bord der ISS entgegengenommen werden.

Auch Trägerrakete wird recycelt

Die Trägerrakete Falcon 9 wird ebenfalls Teil des Recycling-Konzepts des Unternehmens, das dadurch langfristig die Kosten für Weltraummissionen senken will. Die erste Stufe landete unweit des Startplatzes in Cape Canaveral und soll wiederverwendet werden. Erst im März wurde die erste wiederverwendbare Raketenstufe überhaupt gestartet.