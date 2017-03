(Bild: SpaceX)

Falls die Regulierungsbehörde FCC grünes Licht gibt, könnte das Raumfahrtunternehmen insgesamt über 11.000 neue Satelliten in den Orbit bringen.

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat bei der US-Kommunikationsbehörde FCC die Genehmigung von tausenden weiteren Satelliten beantragt. Über die im November 2016 bereits beantragten 4425 Satelliten hinaus will das Unternehmen 7518 weitere in den Orbit bringen. Die sollen Menschen am Boden eine große Breite an Breitband- und Kommunikationsdiensten zur Verfügung stellen.

Derzeit befinden sich rund 1400 aktive und 2600 inaktive Satelliten im Orbit. Die neuen Satelliten sollen in eine Höhe von 336 bis 346 km gebracht werden.

Die Satelliten im Orbit sollen Hochgeschwindigkeitsinternet (bis zu 1 GB/s pro Nutzer) zur Verfügung stellen. Erstmals vorgestellt hatte SpaceX-Gründer Elon Musk die Pläne Anfang 2015, woraufhin sich ein Wettlauf um das Internet aus dem All ankündigte. Anfangen will SpaceX demnach mit rund 800 Satelliten, die die Vereinigten Staaten und deren Territorien mit Internet versorgen sollen, wobei SpaceX aber keine Angabe zum Startzeitpunkt gemacht habe.