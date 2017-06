In Spanien hat die Steuerfahndung Dutzende Warenlager chinesischer Online-Händler durchsucht. Den Verdächtigen wird Steuerbetrug vorgeworfen, wie er auch anderswo beim Handel mit Schnäppchen aus Fernost immer wieder beobachtet wird.

Hunderte Steuerfahnder haben ihn Spanien Warenlager im ganzen Land durchsucht, um vermuteten Steuerbetrug mit Waren aus China auf die Schliche zu kommen. Das meldet die Tageszeitung El País und erläutert, dass diese nur die jüngste in einer ganzen Reihe ähnlicher Operationen sei, in denen Steuerfahnder gegen Händler von chinesischen Waren vorgegangen seien. Vorgeworfen wurden Verdächtigen in ähnlichen Fällen Steuerbetrug, Geldwäsche, Schmuggel, die Bildung krimineller Vereinigungen, Dokumentenfälschungen und Urheberrechtsverletzungen. Im aktuellen Fall gehe es um die verbreitete Praxis, Waren falsch zu deklarieren, um Einfuhrzölle und -steuern zu minimieren.

Am Donnerstag wurden nun von mehr als 370 Steuerfahndern Gebäude an 61 Orten in Madrid, Alicante, Barcelona und anderen Städten des Landes durchsucht. Dem seien sechs Monate dauernde Ermittlungen vorausgegangen, erklärte die zuständiger Behörde. Die Verdächtigen hätten eine Gewinnspanne gemeldet, die 20 Mal niedriger sei als in dem Geschäftsfeld übrig. Insgesamt geht es demnach um Ermittlungen gegen mehr als 60 Unternehmen und sechs verschiedene Personen. Die Operation läuft demnach unter dem Namen "Dragón" ("Drachen").

Betrügerische Online-Shops

Falsche Deklarationen sind in Online-Shops für günstige Ware aus China keine Seltenheit. Fragwürdige Tricks chinesischer Online-Händler sind auch in anderen Ländern Europas als Problem erkannt worden. So sind laut der Schweizer Post rund 95 Prozent der Bestellungen aus Ostasien falsch deklariert, berichtete c't im März 2017. In Deutschland durchsuchten Steuerfahnder schon im Sommer 2016 mehrere Warenlager. Auch die EU-Kommission will gegen den Betrug vorgehen und etwa die Mindestgrenze für die Einfuhrumsatzsteuer abschaffen.

