Speicherhersteller SK Hynix: Nächste SDRAM-Generation reicht bis DDR5-8400

Offenbar noch dieses Jahr will SK Hynix die ersten DDR5-Speicherchips verkaufen. Los geht es mit 16 Gigabit großen Versionen in einem Prozess der 10-Nanometer-Klasse – bisherige Prototypen liefen mit 2400 MHz (DDR5-4800) und 2600 MHz (DDR5-5200).

Das Konsortium JEDEC geht bei der Standardisierung der Taktfrequenzen konservativ vor, sodass Hersteller die Richtwerte traditionell schnell überbieten. SK Hynix plant künftig Chips mit 4200 MHz (DDR5-8400), was eine Übertragungsrate von 67,2 GByte/s pro Speicherkanal ergibt. Ein typischer Desktop-Prozessor mit zwei Kanälen würde 134,4 GByte/s erreichen und damit in Gefilde von Einsteiger-Grafikkarten vordringen, ohne die niedrigen Latenzen zu opfern.

Zudem soll es innerhalb der DDR5-Generation mehrere Kapazitätserhöhungen bis hin zu 64 Gigabit pro Chip geben. Das würde 128 Gigabyte große UDIMMs für Desktop-PCs ermöglichen.

Geplante DDR5-Spezifikationen von SK Hynix: Künftig sollen die Module mit DDR5-8400 deutlich schneller werden als bisherige DDR4-Riegel. (Bild: SK Hynix)

ECC-Fehlerkorrektur für alle

SK Hynix geht derweil auf weitere Detailverbesserungen von DDR5 gegenüber DDR4 ein. Speichermodule ordnen beim neuen Standard je vier oder acht Chips in 32 statt 16 Bänke an, zudem können Controller auf freie Bänke zugreifen, während andere geleert werden. Das soll unterm Strich die Parallelität verglichen mit DDR4 erhöhen. Weitere Verbesserungen betreffen die Fehlerkorrektur ECC, welche DDR5-Chips auch ohne den Controller selbstständig durchführen können. Anstelle eines zusätzlichen Bausteins auf jedem Modul kommen dafür redundante Speicherzellen in den Chips zum Einsatz.

Cadence, ein Entwickler für Funktionsblöcke in Systems-on-Chip (SoCs), vermeldete Ende März 2020 die Zusammenarbeit mit mehreren Chipherstellern an DDR5-Controllern. 12 SoCs mit DDR5-Unterstützung sollen demnach noch dieses Jahr erscheinen. (mma)