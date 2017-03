Für einen Preis von über einer Milliarde US-Dollar plant HPE den Entwickler von All-Flash-Speichersystemen Nimble Storage zu übernehmen. Die Systeme sollen die hauseigenen Angebote des Konzerns ergänzen.

Gemeinsam haben beide Unternehmen bekanntgegeben, dass Hewlett Packard Enterprise plant, Nimble Storage zu übernehmen. Wie aus der Meldung von HPE hervorgeht, will der Konzern 12,50 US-Dollar pro Aktie zahlen, was einen Gesamtpreis von einer Milliarde US-Dollar ergibt. Außerdem will HPE nach Abschluss weitere Kosten in Höhe von 200 Millionen US-Dollar übernehmen. 2007 gegründet, arbeiten inzwischen etwa 1300 Angestellte für Nimble.

Nimble ist im Bereich von All-Flash-Speichersystemen für den Unternehmenseinsatz aktiv. HPE sieht in den Systemen eine Ergänzung der hauseigenen 3PAR- und MSA-Angebote. Ferner will der Konzern die InfoSight-Predictive-Analytics-Software der Entwickler in weitere seiner Storage-Systeme integrieren. Der Dienst soll automatisch einen Großteil der Probleme von bei Kunden eingesetzten Speichersystemen adressieren. (fo)