Spiele-Overlay: Xbox Game Bar unterstützt Widgets

Microsofts Spiele-Overlay Xbox Game Bar kann nun auch Widgets anderer Programme anzeigen. Zur Verfügung steht zum Beispiel ein Spotify-Widget, mit dem man während des Spielens die Musikwiedergabe kontrollieren kann.

In einem Blog-Eintrag hat Microsoft nun auch Tools von Xsplit, Razer und Intel angekündigt, die direkt über die Windows Game Bar gesteuert werden können. Für Streamer ist Xsplits Gamecaster besonders interessant. Damit können sie zum Beispiel ihre Aufnahme starten und mit dem Chat interagieren.Razers App Cortex soll dagegen dabei helfen, die Performance zu steigern, indem sie Hintergrund-Anwendungen ausschaltet.

Windows-Taste und G

Die Xbox Game Bar kann als Overlay geöffnet werden, wenn man Spiele auf einem Windows-Rechner spielt. Über die Tastenkombination Win + G öffnet sich die Game Bar, in der man unter anderem schnellen Zugriff auf Soundeinstellungen und Performance-Daten hat. So können Nutzer zum Beispiel auf den Lautstärkemixer zugreifen, ohne per Alt + Tab aus dem Spiel wechseln zu müssen.

Die Widgets kann man künftig über einen eigenen Widget-Store installieren, den man ebenfalls über die Game Bar aufrufen kann. Für Nachschub an Widgets soll ein SDK sorgen, das MIcrosoft nun ebenfalls veröffentlicht hat. Auf diese Weise können Entwickler ihre Anwendungen an die Game Bar anpassen. Interessant wäre zum Beispiel ein Web-Browser für das Overlay – derzeit ist noch keiner integriert.

Für Microsoft sind die Widgets eine Chance, die Xbox Game Bar als einheitliche Anlaufstelle für Spiele-Overlays zu etablieren. Neben der Game Bar gibt es eine ganze Menge an Programmen, die sich während des Spielens als Overlay öffnen lassen: Clients wie Steam und Uplay haben eigene Overlays, auch Nvidia und das Chat-Programm Discord können während des Spielens angezeigt werden. (dahe)