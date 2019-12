Spiele-Vollversionen bei PS Plus, Xbox Gold, Humble und Twitch im Dezember 2019

Twitch legt Prime-Abonnenten zumeist Indie-Spiele in die Sammlung, im Dezember ist mit Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter aber auch ein Mainstream-Titel dabei. Xbox-Gold-Spieler kennen das Adventure bereits aus dem letzten Monat, können dafür im Dezember in Jurassic World Evolution ihren eigenen Dino-Park aufbauen. Für den Nachwuchs bietet auf der Xbox Toy Story 3: Das Videospiel kindgerechte Unterhaltung. Abonnenten von Playstation Plus erhalten den Ego-Shooter Titanfall 2 sowie das Motorrad-Rennspiel Monster Energy Supercross.

Das Humble Monthly Bundle wechselt in ein Humble Choice genanntes Abo-Modell, gibt die Dezember-Spiele aber noch einmal im alten Modus heraus. Heißt: Nur drei Vollversionen stehen bereits zur Verfügung, nämlich Yakuza Kiwami, Soul Calibur VI sowie My Time At Portia. Die übrigen Vollversionen werden erst mit Ablauf des Bundles an Nikolaus freigegeben.

Im Folgenden zeigen wir alle bereits bekannten Dezember-Spiele von Playstation Plus, Xbox Live Gold, Twitch Prime und Humble Monthly in der Übersicht.

Humble Monthly

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe zwölf US-Dollar und enthält monatlich typischerweise acht bis zehn PC-Spiele.

Lebenssimulation mit Knuddeloptik: My Time At Portia ist im Dezember Teil des Humble Monthly Bundle (Quelle: Pathea Games / Youtube)



Wer bis zum 6. Dezember um 19 Uhr das Humble Monthly Bundle abonniert, erhält die folgenden Titel:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Yakuza Kiwami Action 01.11. 06.12. Windows

Soul Calibur VI Prügeln 01.11. 06.12. Windows

My Time At Portia Lebens-Simulation 01.11. 06.12. Windows

Überraschungs-Titel (unbekannt) 06.12. 06.12. (unbekannt) Humble Trove (siehe Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 6. Dezember um 19 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Die Spiele-Vollversionen aus dem November waren die 3D-Plattformer aus der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und der Spyro Reignited Trilogy sowie der Shooter Call of Duty: WWII. Als Überraschungstitel kamen Shenmue I & II, Memories Retold, Synthetik, Evergarden sowie das Humble Original Operator hinzu.

Playstation Plus

Mitglieder von Playstation Plus erhalten seit März 2019 ausschließlich Vollversionen für die Playstation 4. Zuvor hat das Plus-Programm auch Nutzer der PS Vita sowie der Playstation 3 bedient.

Die Dezember-Spiele von Playstation Plus (Quelle: Sony / Inside Playstation)



Playstation Plus enthält seit dem 3. Dezember die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme Titanfall 2 Ego-Shooter 03.12.

07.01.

PS4

Monster Energy Supercross Rennspiel 03.12.

07.01.

PS4

Bis zum 3. Dezember waren über PS Plus die Spiele Nioh und Outlast 2 erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Twitch Prime

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Seit dem 1. Dezember sind folgende Titel in Twitch Prime enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter Adventure 01.12. 01.01. Windows Hover Shooter 01.12. 01.01. Windows When Ski Lifts Go Wrong Physik 01.12. 01.01. Windows Hue Puzzle-Platformer 01.12. 01.01. Windows ToeJam & Earl Action 01.12. 01.01. Windows

Bis zum 1. Dezember waren Darksiders II Deathinitive Edition, Planet Alpha, Sword Legacy Omen, Turmoil sowie Double Cross inklusive.

Xbox Games with Gold

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Werbetrailer für die Dezember-Spiele von Xbox Games with Gold (Quelle: Microsoft)

Im Dezember sind folgende Titel in Xbox Gold verfügbar:

Spiel

Genre von bis Systeme The Final Station Sidescroller 16.11. 15.12. Xbox One Toy Story 3 Geschicklichkeit 01.12. 15.12. Xbox One / 360 Insane Robots Kartenspiel 01.12. 31.12. Xbox One Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD

Hack & Slay 16.12. 31.12. Xbox One / 360 Jurassic World Evolution Aufbau-Strategie 16.12. 15.01. Xbox One

Im November waren für Gold-Abonnenten die Titel Friday the 13th: The Game, Star Wars Jedi Starfighter, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter sowie Joy Ride Turbo inklusive.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

