Spiele-Vollversionen im August bei PS Plus, Xbox Gold, Humble Monthly und Twitch

Microsoft bündelt mit dem Shooter Gears of War 4 einen Beststeller aus 2016 in das Games-with-Gold-Programm ein. Auch die übrigen August-Titel auf der Xbox können sich sehen lassen: Das Gameplay von Torchlight erinnert angenehm an die klassischen Diablo-Rollenspiele, Castlevania: Lords of Shadow punktet mit einer atmosphärischen Spielwelt und Forza Motorsport 6 bietet launigen Rennspaß mit über 400 fahrbaren Automodellen

Rennpiloten mit weniger Realismus-Anspruch kommen in der WipeOut Omega Collection zum Zuge, die in Playstation Plus enthalten ist. In Sniper Elite 4 wiederum kämpft man sich als Scharfschütze durch das Italien von 1943. Außerdem erhöht Sony die Preise: ab dem 1. August bieten die Japaner einmonatige PS-Plus-Abos für 8,99 Euro statt bisher 7,99 Euro an. Für längere Abolaufzeiten gelten weiterhin die alten Preise.

Im Humble Monthly ist bisher nur eine kleine Auswahl der August-Titel verfügbar. Die übrigen Spiele werden erst beim Wechsel auf das Folge-Bundle am 2. August freigeschaltet und nicht vorab verraten. Bereits jetzt sind für Abonennten das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance sowie das Aufbauspiel Surviving Mars erhältlich.

Im Folgenden zeigen wir alle bereits bekannten August-Spiele von Playstation Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly in der Übersicht. Die Vollversionen von Twitch Prime werden erst im Laufe des 1. August enthüllt.

Humble Monthly

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe zwölf US-Dollar und enthält monatlich typischerweise neun bis zehn PC-Spiele.

Launch-Trailer zu Kingdom Come: Deliverance (Quelle: Deep Silver)



Wer bis zum 2. August um 19 Uhr das Humble Monthly Bundle* abonniert, erhält die folgenden Titel:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Kingdom Come: Deliverance Rollenspiel 05.07. 02.08. Windows Surviving Mars Strategie 05.07. 02.08. Win / Mac / Linux

Überraschungs-Titel (unbekannt) 02.08. 02.08. (unbekannt) Humble Trove (siehe Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove* ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 5. Juli um 19 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Das Juli-Bundle enthielt Hellblade: Senua's Sacrifice und Moonlighter. Als Überraschungstitel kamen Road Redemption, Warhammer 40.000: Mechanicus, Love is Dead, 60 Parsecs, NAIRI: Tower of Shirin sowie Kind Words hinzu.

Playstation Plus

Mitglieder von Playstation Plus erhalten seit März 2019 ausschließlich Vollversionen für die Playstation 4. Zuvor hat das Plus-Programm auch Nutzer der PS Vita sowie der Playstation 3 bedient.

Werbetrailer für die August-Ausgabe von Playstation Plus (Quelle: Sony)



Playstation Plus enthält ab dem 7. August die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme WipeOut Omega Collection Rennspiel 06.08. 03.09.

PS4

Sniper Elite 4 Action 06.08. 03.09.

PS4

Bis zum 6. August sind über PS Plus die Spiele Detroit - Become Human sowie Horizon Chase Turbo erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Twitch Prime

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime* zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden* wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Die Vollversionen von Twitch werden erst im Laufe des 1. August veröffentlicht.

Bis dahin sind die Spiele For The King, The Escapists, Cultist Simulator sowie Yooka-Laylee inklusive.

Xbox games with Gold

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Werbetrailer für die August-Spiele von Xbox Games with Gold (Quelle: Microsoft)

Im August sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme Big Crown: Showdown Partygame 16.07. 15.08.

Xbox One Torchlight

Hack & Slay 01.08. 15.08. Xbox One / 360 Gears of War 4 Shooter 01.08. 31.08. Xbox One Castlevania: Lords of Shadow Metroidvania 16.08. 31.08. Xbox One / 360 Forza Motorsport 6 Rennspiel 16.08. 15.09. Xbox One

Im Juli waren für Gold-Abonnenten Rivals of Aether, Castlevania: Symphony of the Night, Inside und Meet the Robinsons inklusive.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

Hinweis: Mit einem * markierte Links führen zu Online-Shops, die für vermittelte Verkäufe eine kleine Provision zahlen. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht! (tta)