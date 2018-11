Spiele-Vollversionen im Dezember bei PS Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly

Das Humble Monthly bringt zwei Doppelpacks auf den PC: Der Stealth-Shooter Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ist mitsamt des dazugehörigen, aber separat veröffentlichten Prologs Ground Zeroes in dem Bündel enthalten. Städtebauer freuen sich über Cities: Skylines, dem das Add-on After Dark beiliegt.

Die bekannteste Dezember-Vollversion bei Xbox Live Gold ist das Rollenspiel Dragon Age 2; für Abonnenten lohnt sich aber auch ein Blick auf den 3D-Puzzler Q.U.B.E. 2 sowie das charmante Jump'n'Run Never Alone. Düstere Stimmung kommt im Dezember bei Playstation-Plus-Nutzern auf – das liegt zum Glück nicht an der Qualität der Spiele, sondern an deren Inhalt. So verbannt einen etwa das Horror-Game SOMA auf den Grund des Atlantiks, während der Indie-Hit Papers, Please zu moralisch schwierigen Enscheidungen zwingt.

Im Folgenden zeigen wir die Spiele-Vollversionen von Playstation Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly im Dezember. Twitch Prime wird wohl erst am 1. Dezember über die kommenden Titel informieren.

Humble Monthly für Städteplaner

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe 12 US-Dollar und enthält monatlich typischerweise neun PC-Spiele.

Wer bis zum 7. Dezember um 18 Uhr das Humble Monthly Bundle* abonniert, erhält die folgenden Titel:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Stealth-Shooter 2.11. 7.12. Windows

Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes Stealth-Shooter 2.11. 7.12. Windows

Cities Skylines Städtebau 2.11. 7.12. Win / Mac / Linux Cities Skylines: After Dark (Add-on) Städtebau 2.11. 7.12. Win / Mac / Linux Überraschungs-Titel (unbekannt) 7.12. 7.12. (unbekannt) Humble Trove (s. Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove* ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 7. Dezember um 18:00 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Das November-Bundle enthielt die Spiele Hitman: The Complete First Season, Hollow Knight und 7 Days to Die. Als Überraschungstitel kamen Resident Evil: Revelations, Saints Row 4: Day of the Century Edition, The Dwarves, Hard Reset: Redux sowie Vape Escape hinzu.

Playstation Plus im Dezember mit SOMA

Mitglieder von Playstation Plus erhalten jeden Monat eine Auswahl an Spielen für Playstation 3, Playstation 4 und die PS Vita. Ab März 2019 wird es im Plus-Programm allerdings nur noch Vollversionen für die Playstation 4 geben.

Playstation Plus bringt ab dem 4. Dezember die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme SOMA Horror 4.12. 1.1.

PS4

Onrush Arcade-Racer 4.12. 1.1.

PS4 Steredenn Arcade-Shooter 4.12. 1.1.

PS3 Steins;Gate Visual Novel 4.12. 1.1.

PS3 Iconoclasts Metroidvania 4.12. 1.1.

PS4/Vita Papers, Please Ethik 4.12. 1.1.

Vita

Noch bis zum 3. Dezember sind Bulletstorm: Full Clip Edition, Yakuza Kiwami, Jackbox Party Pack 2, Arkedo Series, Burly Men At Sea sowie Roundabout über PS Plus erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Twitch Prime: Infos erst am 1. Dezember

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime* zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden* wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Die Dezember-Vollversionen von Twitch Prime werden erst am 1. Dezember enthüllt. Noch bis zum 30. November sind die folgenden Titel erhältlich: The Pillars of the Earth, Overcooked, AER: Memories of Old und Overload.

Xbox Games for Gold bringt Dragon Age 2

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Im Dezember sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme Dragon Age 2 Rollenspiel 1.12.

15.12. Xbox One/360 Q.U.B.E. 2 Puzzle-Abenteuer 1.12.

31.12. Xbox One Never Alone

Jump'n'Run

16.12. 15.1. Xbox One Race the Sun Arcade-Racer 16.11.

15.12. Xbox One/360 Mercenaries: Playground of Destruction Action 16.12.

31.12. Xbox One/360

Noch bis zum 30.11. sind für Gold-Abonnenten Battlefield 1 (2016) und Dante's Inferno erhältlich. Außerdem waren im November Assassin's Creed und Victor Vran im Rahmen des Abos verfügbar.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

