Spiele-Vollversionen im Februar bei PS Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly

Sony sortiert das hauseigene PS-Plus-Programm um: Ab März wird dieses nur noch Vollversionen für die Playstation 4 enthalten. Der Februar ist damit der letzte Monat, in dem Plus-Abonnenten Spiele für die Playstation 3 und die PS Vita abgreifen können. Von der PS3 verabschiedet sich PS Plus dabei mit Metal Gear Solid 4 und dem Beat'em up Divekick, für die Vita gibt es den Tower-Defense-Puzzler Gunhouse sowie das arcardige Rogue Aces.

Für das Humble Monthly ist wie üblich nur ein Teil der Spiele bereits angekündigt. Das Setting des populären Prüglers Yakuza 0 wird besonders Japan-Fans kitzeln. Auch der Shooter The Division inklusive "Überleben"-Erweiterung hat durchaus seine Anhänger. Allerdings könnte der im März anstehende Release des Nachfolgers die Spielerbasis abwandern lassen – im Singleplayer ist das verschmerzbar, überzeugte Multiplayer-Fans stehen dann aber vielleicht ohne Mit- beziehungsweise Gegenspieler da.

Xbox Games with Gold setzt im Februar auf Retro. Die Spiele sind entweder mehrere Jahre alt oder aber auf alt gemacht: So erfindet etwa Super Bomberman R das Bomberman-Prinzip aus den 80er Jahren nicht wirklich neu und Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, laut Xbox Store im Jahr 2018 veröffentlicht, ist eigentlich ein Titel aus 2003 – was man dem Spiel auch deutlich ansieht. Für Fans sind die Gold-Titel im Februar trotzdem interessant.

Im Folgenden zeigen wir alle bereits bekannten Februar-Spiele von Playstation Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly in der Übersicht. Twitch Prime wird erst am Monatsanfang über die kommenden Titel informieren.

Humble Monthly bringt The Division

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe 12 US-Dollar und enthält monatlich typischerweise neun bis zehn PC-Spiele.

Wer bis zum 1. Februar um 19 Uhr das Humble Monthly Bundle* abonniert, erhält die folgenden Titel:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme The Division Shooter 04.01. 01.02. Windows

The Division: "Überleben"-Erweiterung Survival 15.01. 01.02. Windows

Yakuza 0 Action-Adventure 04.01. 01.02. Windows Rapture Rejects Top-Down-Shooter 15.01. 01.02. Windows Überraschungs-Titel (unbekannt) 01.02. 01.02. (unbekannt) Humble Trove (s. Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove* ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 4. Januar um 19 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Das Januar-Bundle enthielt die Spiele Just Cause 3: XXL Collection, Project Cars 2 und Wizard of Legend. Als Überraschungstitel kamen QUBE 2, >observer_, Darkside Detective, Regions of Ruin, Sundered sowie der Staubsauger-Simulator Roombo – First Blood hinzu.

Playstation Plus mit Hitman und For Honor

Mitglieder von Playstation Plus erhalten im Februar eine Auswahl an Spielen für Playstation 3, Playstation 4 und die PS Vita. Ab März 2019 wird es dann im Plus-Programm nur noch Vollversionen für die Playstation 4 geben.

Playstation Plus bringt ab dem 5. Februar die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme Hitman Stealth-Action 05.02. 05.03. PS4

For Honor Action 05.02. 05.03. PS4 Gunhouse Puzzle 05.02. 05.03. Vita Rogue Aces Arcade 05.02. 05.03. Vita Divekick

Beat'em up 05.02. 05.03. PS3 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots



Stealth-Action 05.02. 05.03. PS3

Noch bis zum 5. Februar sind über PS Plus die Spiele Steep, Portal Knights, Zone of the Enders HD, Amplitude, Fallen Legion – Flames of Rebellion und Super Mutant Alien Assault erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Twitch Prime: Infos erst im Februar

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime* zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden* wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Die Februar-Vollversionen von Twitch Prime werden nicht vor dem 1. Februar enthüllt.

Noch bis zum 31. Januar sind Hyper Light Drifter, Orwell, Bomber Crew, République und Pikuniku inklusive. So lange bleibt auch das "Feiertags-Paket" für Abonnenten verfügbar, das unter anderem die Spiele Broforce, STRAFE sowie beide Teile von Hotline Miami enthält.

Xbox Games with Gold bringt Star Wars und Bomberman

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Im Februar sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme WRC 6: World Rally Championship Rennspiel 16.01. 15.02. Xbox One Assassins' Creed Rogue Action-Adventure 01.02. 15.02. Xbox One/360 Bloodstained: Curse of the Moon Retro-Jump'n'Run 01.02. 28.02. Xbox One Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy Action 16.02. 28.02. Xbox One/360 Super Bomberman R Arcade 16.02. 15.03. Xbox One

Noch bis zum 31. Januar sind für Gold-Abonnenten die Titel Celeste und Far Cry 2 erhältlich. Zuvor waren im Januar Never Alone sowie Lara Croft: Guardian of Light verfügbar.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

