Spiele-Vollversionen im Januar bei PS Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly

Das Spiele-Jahr 2019 startet rasant – zumindest für Abonnenten von Playstation Plus, Xbox Live Gold oder dem Humble Monthly. So können PS-Plus-Abonnenten in Steep per Snowboard, Ski oder Gleitschirm temporeich durch verschneite Berge und Täler kreuzen. Auf Motorkraft setzt dagegen das Humble Monthly, das im Januar unter anderem Project Cars 2 auffährt. Mit über 180 Fahrzeugen bestreitet man nicht nur klassische Formel-Rennen und GT-Events, sondern auch Rally-Wettbewerbe abseits befestigter Straßen. Letztere bietet auch das in Xbox Gold enthaltene WRC 6: World Rally Championship, das im Gegensatz zu Project Cars mit einer offiziellen FIA-Lizenz auftrumpfen kann.

Im Januar kommen aber nicht nur Bleifüße auf ihre Kosten. Wer von der Feiertags-Harmonie vergangener Tage arg gestresst ist, kann etwa in Just Cause 3: XXL Edition (Humble) seiner Zerstörungswut freien Lauf lassen. Ruhigere Naturen puzzeln sich in Lara Croft: Guardian of Light (Xbox Gold) durch das Tomb-Raider-Universum oder erleben mit Portal Knights (PS Plus) ein Rollenspiel in knuffiger Klötzchen-Optik.

Just Cause 3: XXL-Edition Zwar bietet Just Cause 3: XXL-Edition (Windows) auch Storymissionen, das eigentliche Highlight aber ist die immense Freiheit, die der Open-World-Titel bietet. Man fährt, fliegt, rennt und sprengt sich durch eine riesige, zerstörbare Sandbox. Im Januar ist der Titel für Humble-Monthly-Abonnenten inklusive.



Im Folgenden zeigen wir die Spiele-Vollversionen von Playstation Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly im Januar. Twitch Prime wird erst im Januar über die kommenden Titel informieren.

Humble Monthly mit Just Cause 3, Project Cars 2

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe 12 US-Dollar und enthält monatlich typischerweise neun PC-Spiele.

Wer bis zum 4. Januar um 19 Uhr das Humble Monthly Bundle* abonniert, erhält die folgenden Titel:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Just Cause 3: XXL Collection Action 07.12. 04.01. Windows

Project Cars 2 Rennspiel 07.12. 04.01. Windows

Wizard of Legend Roguelike 07.12. 04.01. Win / Mac / Linux Überraschungs-Titel (unbekannt) 04.01. 04.01. (unbekannt) Humble Trove (s. Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove* ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 4. Januar um 19:00 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Das Dezember-Bundle enthielt die Spiele Metal Gear Solid V: The Phantom Pain inklusive dem Prolog Ground Zeroes sowie Cities: Skylines mitsamt dem Add-on After Dark. Als Überraschungstitel kamen Mega Man: Legacy Collection, Zombie Army Trilogy, Immortal Redneck, Purrfect Date, Seven: The Days Long Gone, Neurovoider, Forager sowie Cut & Run hinzu.

Snowboarden mit Playstation Plus

Mitglieder von Playstation Plus erhalten jeden Monat eine Auswahl an Spielen für Playstation 3, Playstation 4 und die PS Vita. Ab März 2019 wird es im Plus-Programm allerdings nur noch Vollversionen für die Playstation 4 geben.

Playstation Plus bringt ab dem 1. Januar die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme Steep Wintersport 01.01. 05.02. PS4

Portal Knights Rollenspiel 01.01. 05.02. PS4 Zone of the Enders - HD Collection Shooter 01.01. 05.02. PS3 Amplitude Musik, Geschicklichkeit 01.01. 05.02. PS3 Fallen Legion - Flames of Rebellion Rollenspiel 01.01. 05.02. PS4/Vita Super Mutant Alien Assault Jump'n'Gun 01.01. 05.02. Vita

Noch bis zum 31. Dezember sind über PS Plus die Spiele SOMA, Onrush, Steredenn, Steins;Gate, Iconoclasts und Papers, Please erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Twitch Prime: Infos erst im Januar

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime* zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden* wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Die Januar-Vollversionen von Twitch Prime werden nicht vor dem 1. Januar enthüllt. Noch bis zum 31. Dezember sind die folgenden Titel inklusive: Hacknet: Complete Edition, Smoke & Sacrifice, Poi sowie das SNK-Bundle mit Klassikern wie Metal Slug und Fatal Fury.

Xbox Games for Gold mit Lara Croft und World Rally Championship

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Im Januar sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme Never Alone

Jump'n'Run

16.12. 15.01. Xbox One Lara Croft: Guardian of Light Abenteuer 01.01. 15.01. Xbox One/360 Celeste Abenteuer 01.01. 31.01. Xbox One Far Cry 2 Shooter 16.01. 31.01. Xbox One/360 WRC 6: World Rally Championship Rennspiel 16.01. 15.02. Xbox One

Noch bis zum 31.12. sind für Gold-Abonnenten Q.U.B.E. 2 sowie Mercenaries: Playground of Destruction erhältlich. Außerdem waren im Dezember Dragon Age 2 und Race the Sun im Rahmen des Abos verfügbar.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

Hinweis: Mit einem * markierte Links führen zu Online-Shops, die für vermittelte Verkäufe eine kleine Provision zahlen. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht!

(tta)