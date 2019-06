Spiele-Vollversionen im Juni bei PS Plus, Xbox Gold, Humble Monthly und Twitch

Abonnenten von Xbox Gold können sich im Sommer bei einer Partie Eishockey abkühlen: NHL 19 (Xbox One) lizenziert nicht nur die Teams der nordamerikanischen Profiliga NHL, sondern auch die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und die Champions League (CHL). Wer lieber seinen Kopf statt seine Finger fordert, kommt beim Puzzler Portal (Xbox One / 360) auf seine Kosten. Sony wiederum legt PS-Plus-Nutzern mit Sonic Mania (PS4) ein gelungenes Jump'n'Run in die Spielesammlung. Brachialer geht es bei Borderlands – The Handsome Collection (PS4) zu. Die Sammlung enthält die futuristischen Western-Shooter Borderlands 2 sowie Borderlands – The Pre-Sequel mitsamt aller Zusatzinhalte.

Das Humble Monthly hat bislang nur den Shooter Call of Duty: Black Ops 4 (Windows) für das Juni-Bundle freigegeben. Wie üblich werden am ersten Freitag des Monats, für das laufende Bundle also am 7. Juni, weitere Überraschungstitel das Spiele-Paket komplettieren.

Im Folgenden zeigen wir alle bereits bekannten Juni-Spiele von Playstation Plus, Xbox Live Gold, Twitch Prime und Humble Monthly in der Übersicht.

Humble Monthly im Mai mit Call of Duty

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe zwölf US-Dollar und enthält monatlich typischerweise neun bis zehn PC-Spiele.

Wer bis zum 7. Juni um 19 Uhr das Humble Monthly Bundle* abonniert, erhält die folgenden Titel:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Call of Duty: Black Ops 4 Shooter 03.05. 07.06. Windows Call of Duty: Black Ops 4 Bonus-DLC Shooter 03.05. 07.06. Win / Mac

Überraschungs-Titel (unbekannt) 07.06. 07.06. (unbekannt) Humble Trove (siehe Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove* ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 7. Juni um 19 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Das Mai-Bundle enthielt die Spiele Assassin's Creed Origins und Wandersong. Als Überraschungstitel kamen Finding Paradise, Monster Prom, The Journey Down, Do Not Feed the Monkeys, I’m not a Monster sowie One Upon A Crime In The West hinzu.

Playstation Plus bringt Sonic und Borderlands

Mitglieder von Playstation Plus erhalten seit März 2019 ausschließlich Vollversionen für die Playstation 4. Zuvor hat das Plus-Programm auch Nutzer der PS Vita sowie der Playstation 3 bedient.

Playstation Plus enthält seit dem 4. Juni die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme Borderlands: The Handsome Collection Shooter, RPG 04.06. 02.07. PS4

Sonic Mania Jump'n'Run 04.06. 02.07. PS4

Bis zum 4. Juni waren über PS Plus die Spiele Overcooked und What Remains of Edith Finch erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Indie-Titel bei Twitch Prime

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime* zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden* wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Spiel

Genre von bis Systeme Aegis Defenders Platformer 01.06. 30.06. Windows Stikbold! Sport 01.06. 30.06. Windows 10 Second Ninja X Platformer 01.06. 30.06. Windows Metronomicon Rhythmus 01.06. 30.06. Windows

Bis zum 31. Mai waren die Spiele The Little Acre, Stealth Bastard Deluxe, Majesty - Master Collection und Whispering Willows inklusive.

Xbox games with Gold im Juni mit NHL 19

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Im Juni sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme The Golf Club 2019 feat. PGA Tour Sport 16.05. 15.06. Xbox One Portal Rätsel 01.06. 15.06. Xbox One / 360 NHL 19 Sport 01.06. 30.06. Xbox One Earth Defense Force 2017 Shooter 16.06. 30.06. Xbox One / 360 Rivals of Aether Sport 16.06. 15.07. Xbox One

Im Mai waren für Gold-Abonnenten Outcast: Second Contact, Earth Defense Force: Insect Armageddon, Marooners sowie Comic Jumper erhältlich.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

