Spiele-Vollversionen im Mai bei PS Plus, Xbox Gold, Humble Monthly und Twitch

Unterschiedlicher könnten die Vollversionen im Mai bei Playstation Plus nicht sein: während man bei Overcooked (PS4) mit mehreren Spielern hektisch in der Küche um die Wette schnippelt, ergründet man in What Remains of Edith Finch mit viel Tiefgang die Geschichte der eigenen Familie.

Ebenfalls ruhig, dafür weniger nachdenklich präsentiert sich die Golfsimulation The Golf Club 2019 feat. PGA Tour (Xbox One), die im Mai bei Xbox Games with Gold enthalten ist. An Party-Spieler hat Microsoft mit Marooners (Xbox One) ebenfalls gedacht.

Gute Zeiten für Fans von Assassin's Creed: Noch Ende April wurde Assassin's Creed Unity (2014) verschenkt - wenn auch aus wenig erfreulichem Anlass. Das aktuellere Assassin’s Creed Origins (2017, Windows) lässt sich noch bis zum 3. Mai über das Humble Monthly Bundle erwerben. Für die nötigen zwölf US-Dollar gibt es das Musik-Adventure Wandersong (Windows, Mac) sowie die üblichen Überraschungstitel obendrauf.

Twitch Prime liefert im Mai neben einem bunten Strauß an Indie-Titeln auch den – zu Unrecht – wenig bekannten Strategie-Klassiker Majesty (Windows).

Assassin's Creed Origins Das Action-Adventure Assassin's Creed Origins (Windows) versetzt ins alte Ägypten, wo man wahlweise Quests löst oder frei die Welt erkundet. Grafik, Story und Atmosphäre sind allesamt gelungen, nur ein Mehrspielermodus ist leider nicht enthalten. Wer bis zum 03.05. um 19 Uhr das Humble Monthly abonniert, erhält den Titel inklusive.



Im Folgenden zeigen wir alle bereits bekannten Mai-Spiele von Playstation Plus, Xbox Live Gold, Twitch Prime und Humble Monthly in der Übersicht.

Humble Monthly im Mai mit Assassin's Creed Origins

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe zwölf US-Dollar und enthält monatlich typischerweise neun bis zehn PC-Spiele.

Wer bis zum 3. Mai um 19 Uhr das Humble Monthly Bundle* abonniert, erhält die folgenden Titel:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Assassin's Creed Origins Action-Adventure 05.04. 03.05. Windows Wandersong Musik-Adventure 05.04. 03.05. Win / Mac

Überraschungs-Titel (unbekannt) 05.04. 05.04. (unbekannt) Humble Trove (s. Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove* ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 3. Mai um 19 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Das April-Bundle enthielt die Spiele Northgard, Mutant Year Zero - Road to Eden, Absolver - Downfall und Minit. Als Überraschungstitel kamen Tannenberg, She Remembered Caterpillars, Steel Rats, Dandara sowie das Humble Original A Short Hike hinzu.

Playstation Plus mit Overcooked, What Remains of Edith Finch

Mitglieder von Playstation Plus erhalten seit März 2019 ausschließlich Vollversionen für die Playstation 4. Zuvor hat das Plus-Programm auch Nutzer der PS Vita sowie der Playstation 3 bedient.

Playstation Plus bringt ab dem 7. Mai die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme Overcooked



Party-Game 07.05. 04.06. PS4

What Remains of Edith Finch Walking-Simulator 07.05. 04.06. PS4

Noch bis zum 7. Mai sind über PS Plus die Spiele The Surge und Conan: Exiles erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Twitch Prime bringt Majesty I & II

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime* zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden* wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Spiel

Genre von bis Systeme The Little Acre Adventure 01.05 31.05. Windows Stealth Bastard Deluxe Platformer 01.05 31.05. Windows Majesty - Master Collection Strategie 01.05 31.05. Windows Whispering Willows Grusel-Adventure 01.05 31.05. Windows

Bis zum 30. April waren die Indie-Spiele Her Story, InnerSpace, Joggernauts und Keep in Mind: Remastered inklusive.

Golfen mit Xbox Games with Gold

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Im Mai sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme Outcast: Second Contact Action-Adventure 16.04. 15.05. Xbox One Earth Defense Force: Insect Armageddon Shooter 01.05. 15.05. Xbox One / 360 Marooners Party-Game 01.05. 31.05. Xbox One Comic Jumper Action 16.05. 31.05. Xbox One / 360 The Golf Club 2019 feat. PGA Tour Sport 16.05. 15.06. Xbox One

Im April waren für Gold-Abonnenten Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, Star Wars Battlefront 2, Technomancer sowie Tom Clancy’s Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 erhältlich.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

Hinweis: Mit einem * markierte Links führen zu Online-Shops, die für vermittelte Verkäufe eine kleine Provision zahlen. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht! (tta)