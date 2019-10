Spiele-Vollversionen im November bei PS Plus, Xbox Gold und Humble Monthly

Eigentlich gibt das Humble Monthly nur einen Teil seiner Vollversionen vorab frei – aktuell sind der Shooter Call of Duty: WWII sowie die 3D-Plattformer aus der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und der Spyro Reignited Trilogy bereits für Abonnenten spielbar. Die übrigen Titel werden beim Wechsel auf das Folge-Bundle am 1. November enthüllt und freigeschaltet. Zukünftig wird Humble diesen verwirrenden Modus allerdings ändern und alle Bundle-Titel von Anfang an freigeben.

Die Preise im neuen, "Humble Choice" genannten Modell steigen dabei für Neu-Abonnenten auf bis zu 20 US-Dollar pro Bundle; existierende Monthly-Abonnenten sollen weiterhin alle Spiele für die bisherigen 12 US-Dollar pro Bundle erhalten. Ein konkreter Starttermin für Humble Choice wurde bisher nicht kommuniziert, der Dienst soll aber noch in diesem Jahr verfügbar werden.

Der "Classic"-Plan im kommenden Humble-Spieleabo "Humble Choice" ist bestehenden Monthly-Abonnenten vorbehalten. (Quelle: Humble)

Bei PS Plus gibt es im November wie gewohnt zwei Vollversionen für die PS4: Nioh ist ein Action-Rollenspiel in Dark-Souls-Manier mit detailliertem Kampfsystem. Im Windschatten von Halloween stillt der Horror-Titel Outlast 2 etwaige Gruselbedürfnisse der erwachsenen Spielerschaft.

Auch Microsoft feiert Traditionen und holt mit Star Wars Jedi Starfighter mal wieder ein antikes Star-Wars-Spiel aus dem Museum hervor - ganze 17 Jahre hat der Titel inzwischen auf dem Buckel. Das drei Jahre alte Adventure Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter kommt deutlich moderner daher und ist spielerisch eigentlich sehr solide, allein die eingestreuten Reaktionstests wirken manchmal fehl am Platz.

Im Folgenden zeigen wir alle bereits bekannten November-Spiele von Playstation Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly in der Übersicht. Die Vollversionen von Twitch werden erst im Laufe des 1. November bekannt.

Humble Monthly

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe zwölf US-Dollar und enthält monatlich typischerweise acht bis zehn PC-Spiele.

Offizieller Ankündigungs-Trailer zu Call of Duty: WWII (Quelle: Call of Duty Deutsch / Youtube)



Wer bis zum 1. November um 18 Uhr das Humble Monthly Bundle abonniert, erhält die folgenden Titel:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Call of Duty: WW2 Shooter 04.10. 01.11. Windows

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 3D-Plattformer 04.10. 01.11. Windows

Spyro Reignited Trilogy 3D-Plattformer 04.10. 01.11. Windows

Überraschungs-Titel (unbekannt) 01.11. 01.11. (unbekannt) Humble Trove (siehe Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 1. November um 18 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Die Spiele-Vollversionen aus dem Oktober waren das rundenbasierte Taktikspiel Battletech inklusive Shadow Hawk Pack sowie Flashpoint-Erweiterung. Auch Sonic Mania war frühzeitig als Vollversion verfügbar. Als Überraschungstitel kamen The Spiral Scouts, Planet Alpha, Override: Mech City Brawl, Puss!, Avernum 3: Ruined World sowie das Humble Original Roman Sands hinzu.

Playstation Plus

Mitglieder von Playstation Plus erhalten seit März 2019 ausschließlich Vollversionen für die Playstation 4. Zuvor hat das Plus-Programm auch Nutzer der PS Vita sowie der Playstation 3 bedient.

Die November-Spiele von Playstation Plus (Quelle: Sony / Inside Playstation)



Playstation Plus enthält ab dem 5. November die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme Nioh Action-RPG 05.11.

03.12.

PS4

Outlast 2 Survival-Horror 05.11.

03.12.

PS4

Noch bis zum 5. November sind über PS Plus die Spiele The Last of Us Remastered sowie MLB - The Show 19 erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Twitch Prime

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Die November-Vollversionen von Twitch Prime sind voraussichtlich ab dem 1. November erhältlich und werden vorher nicht bekanntgegeben.

Noch bis zum 1. November sind die Spiele Adam Wolfe, The Walking Dead: Michonne - A Telltale Miniseries, Stranger Things 3: The Game, Deadlight: Director's Cut sowie Serial Cleaner inklusive.

Xbox Games with Gold

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Werbetrailer für die November-Spiele von Xbox Games with Gold (Quelle: Microsoft)

Im November sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme Friday the 13th: The Game Survival-Horror 16.10. 15.11. Xbox One Star Wars Jedi Starfighter Action 01.11. 15.11. Xbox One / 360 Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter Adventure 01.11. 30.11. Xbox One Joy Ride Turbo

Arcade-Racer 16.11. 30.11. Xbox One / 360 The Final Station Sidescroller 16.11. 15.12. Xbox One

Noch bis zum 31.10. sind für Gold-Abonnenten die Titel Tembo the Badass Elephant sowie Ninja Gaiden 3: Razor's Edge enthalten. Zuvor waren im Oktober außerdem We Were Here und Disney Bolt inklusive.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

