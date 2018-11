Spiele-Vollversionen im November bei PS Plus, Xbox Live Gold, Twitch und Humble

Kurz vor Veröffentlichung von Battlefield 5 bringt Microsoft noch einmal den direkten Vorgänger unters Volk: das im 1. Weltkrieg spielende Battlefield 1 (2016) bietet solide Action-Kost und ist für Abonnenten von Xbox Live Gold im November inklusive. Das Humble Bundle enthält ebenfalls den Vorgänger einer November-Neuerscheinung – dort schleicht man als Auftragsmörder durch das demnächst fortgesetzte Hitman (2016) sowie alle erhältlichen Zusatz-Missionen. Actionlastig zeigt sich im November auch Playstation Plus: Im Shooter Bulletstorm fliegen die Kugeln, im Open-World-Prügler Yakuza Kiwami die Fäuste. Wer ein besinnlicheres Spielerlebnis bevorzugt und Prime-Kunde bei Amazon beziehungsweise Twitch ist, kann im Adventure The Pillars of the Earth nach einer Vorlage des Autors Ken Follett knobeln.

Im Folgenden zeigen wir die komplette Liste der Spiele-Vollversionen von Playstation Plus, Xbox Live Gold, Humble Monthly und Twitch Prime im November.

Humble Monthly mit der ersten Staffel von Hitman

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe 12 US-Dollar und enthält monatlich typischerweise neun PC-Spiele.

Wer bis zum 2. November um 18 Uhr das Humble Monthly Bundle* abonniert, erhält die folgenden Titel:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Hitman: The Complete First Season Stealth-Shooter 5.10. 2.11. Win / Mac / Linux Hollow Knight Metroidvania 5.10. 2.11. Win / Mac / Linux 7 Days to Die Zombie-Survival 5.10. 2.11. Win / Mac / Linux Lootboxen (Overwatch) Action 5.10. 2.11. Überraschungs-Titel (unbekannt) 2.11. 2.11. (unbekannt) Humble Trove (s. Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove* ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 2. November um 18:00 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Das Oktober-Bundle enthielt die Spiele Overwatch, Dungeons 3 und Hidden Folks; als Überraschungstitel kamen American Truck Simulator, Gremlins Inc., Old Man's Journey, We Were Here Too, Wandersong sowie Ollie & Bollie Outdoor Estate hinzu.

Playstation Plus bringt Bulletstorm

Mitglieder von Playstation Plus erhalten jeden Monat eine Auswahl an Spielen für Playstation 3, Playstation 4 und die PS Vita. Ab März 2019 wird es im Plus-Programm allerdings nur noch Vollversionen für die Playstation 4 geben.

Playstation Plus bringt ab dem 6. November die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme Bulletstorm: Full Clip Edition

Action 6.11.

3.12.

PS4

Yakuza Kiwami

Action-Adventure 6.11.

3.12.

PS4 Jackbox Party Pack 2

Party-Spiele 6.11.

3.12.

PS3 Arkedo Series Puzzle / Jump'n'Run 6.11.

3.12.

PS3 Burly Men At Sea Adventure 6.11.

3.12.

PS4/Vita Roundabout Geschicklichkeit 6.11.

3.12.

PS4/Vita

Noch bis zum 5. November sind 2064: Read Only Memories, Friday The 13th: The Game, Laser League, Master Reboot, Rocketbirds 2: Evolution, The Bridge sowie Wissen ist Macht über PS Plus erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

"Die Säulen der Erde" bei Twitch Prime

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime* zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden* wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Diese Spiele sind im November in Twitch Prime inklusive:

Spiel

Genre von bis Systeme The Pillars of the Earth Adventure 01.11. 30.11. Windows Overcooked Party / Kochen 01.11. 30.11. Windows AER: Memories of Old Adventure 01.11. 30.11. Windows Overload Shooter 01.11. 30.11. Windows

Bis zum 31. Oktober waren die folgenden Titel erhältlich: System Shock: Enhanced Edition, Darksiders Warmaster Edition, Sanitarium und Soma.

Xbox Games for Gold mit Battlefield und Assassin's Creed

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Im November sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme Battlefield 1 (2016) Action 1.11.

30.11. Xbox One Assassin's Creed

Action-Adventure 16.11

15.12. Xbox One Victor Vran

Action-RPG

16.10. 15.11. Xbox One Race the Sun Arcade-Racer 1.11.

30.11. Xbox One/360 Dante's Inferno Arcade-Shooter 16.11

30.11. Xbox One/360

Im Oktober waren Hitman: Blood Money, Overcooked, Stuntman Ignition sowie Livelock erhältlich.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

