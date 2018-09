Spiele-Vollversionen im Oktober bei PS Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly

So günstig gab es Overwatch bislang noch nie: Der Multiplayer-Shooter ist als Teil des aktuellen Humble Monthly Bundle für 12 Dollar zu erstehen. Die Konsolen-Bundles präsentieren sich dagegen zahm: Insgesamt sieben Spiele-Vollversionen stellt etwa Playstation Plus im Oktober zur Verfügung, ein echtes Highlight ist jedoch nicht dabei. Einen der Oktober-Titel, das Quiz Wissen ist Macht, kennen Abonnenten gar schon aus dem Vormonat. Auch Xbox Live Gold hält sich im Oktober zurück: der Action-Schleicher Hitman – Blood Money entstammt zwar einer viel gelobten Spielereihe, hat inzwischen aber auch schon zwölf Jahre auf dem Buckel. Immerhin erwartet einen mit Overcooked ein spaßiges Multiplayer-Spiel.

Im Folgenden zeigen wir die komplette Liste der Spiele-Vollversionen von Playstation Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly im Oktober. Zu den Vollversionen von Twitch Prime hat Amazon bisher keine Angaben gemacht; wir ergänzen die Titel, sobald sie bekannt sind.

Humble Monthly Bundle mit Overwatch

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe 12 US-Dollar und enthält monatlich typischerweise neun PC-Spiele.

Wer bis zum 5. Oktober das Humble Monthly Bundle* abonniert, erhält die folgenden Spiele:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Overwatch Multiplayer-Shooter 8.9. 5.10. Windows Dungeons 3 Aufbau-Strategie 22.9. 5.10. Win / Mac / Linux Hidden Folks Wimmelbild 22.9. 5.10. Win / Mac / Linux Überraschungs-Titel (unbekannt) 5.10. 5.10. (unbekannt) Humble Trove (s. Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 5. Oktober um 19:00 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Das September-Bundle enthielt die Titel Sniper Elite 4, Tales of Berseria und Staxel; als Überraschungstitel kamen Darksiders 2, Little Nightmares, Battle Chef Brigade Deluxe, Zombie Night Terror, Figment und Ethereal hinzu. Optional konnte man die drei erstgenannten Spiele gegen Rise of the Tomb Raider eintauschen.

Playstation Plus ohne Oktober-Kracher

Mitglieder von Playstation Plus erhalten jeden Monat eine Auswahl an Spielen für Playstation 3, Playstation 4 und die PS Vita. Ab März 2019 wird es im Plus-Programm allerdings nur noch Vollversionen für die Playstation 4 geben.

Playstation Plus bringt im Oktober die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme 2064: Read Only Memories Adventure 2.10

5.11. PS4, PS Vita Friday The 13th: The Game Horror 2.10

5.11. PS4 Laser League Sport 2.10

5.11. PS4 Master Reboot Adventure 2.10

5.11. PS3 Rocketbirds 2: Evolution Action 2.10

5.11. PS4, PS Vita The Bridge Puzzle 2.10

5.11. PS3, PS4, Vita Wissen ist Macht Quiz 4.9.

5.11. PlayLink

Zum Vergleich: Bis zum 1. Oktober waren Destiny 2, God of War 3 Remastered, Another World – 20th Anniversary Edition, QUBE Director’s Cut, Foul Play, Sparkle 2 und Here They Lie über PS Plus erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Xbox Games for Gold im Oktober

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Im Oktober sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme Overcooked

Koop-Kochen 1.10.

31.10. Xbox One Victor Vran

Action-RPG 16.10

15.11. Xbox One Stuntman Ignition

Arcade-Racer 1.10.

15.10. Xbox One/360 Hitman: Blood Money

Stealth-Action 16.10.

31.10. Xbox One/360 Livelock Arcade-Shooter 16.9.

15.10. Xbox One

Noch bis zum 30. September sind Prison Architect – Xbox One Edition sowie Sega Vintage Collection – Monster World erhältlich. Bereits abgelaufene September-Spiele sind For Honor, LEGO Star Wars 3 und Livelock.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

