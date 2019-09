Spiele-Vollversionen im September bei PS Plus, Xbox Gold, Humble und Twitch

Für regelmäßige Leser dieses Formats ist Agent 42, der Hauptdarsteller der Hitman-Reihe, ein alter Bekannter – hat er sich doch bereits durch so gut wie jedes Spiele-Bundle geschlichen. Im September sucht der Auftragskiller nun Xbox Games with Gold heim, das Hitman – Die Komplette erste Season enthält. Nicht auf der Jagd, sondern auf der Flucht ist der Spieler in We Were Here, wo er gemeinsam mit einem Freund aus einem Escape Room entkommen muss. Für den PC ist das Koop-Adventure übrigens gratis erhältlich. Prügel-Fans mit Xbox-Gold-Abo freuen sich über Tekken Tag Tournament 2.

Sony unterhält im September ausschließlich Actionfans, die mit Batman Arkham Knight und Darksiders 3 aber gut unterhalten werden. Vom Humble Monthly ist vorab wie üblich nur eine Auswahl an Titeln bekannt. Die übrigen Spiele werden beim Wechsel auf das Folge-Bundle am 6. September enthüllt und freigeschaltet. Bereits jetzt sind für Abonnenten das hochgelobte Roguelike-Kartenspiel Slay the Spire sowie der taktische Koop-Shooter Squad erhältlich. Twitch Prime bietet erneut einen bunten Strauß an Indie-Titeln.

Im Folgenden zeigen wir alle bereits bekannten September-Spiele von Playstation Plus, Xbox Live Gold und Humble Monthly in der Übersicht.

Humble Monthly

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo "Humble Monthly" kostet pro Ausgabe zwölf US-Dollar und enthält monatlich typischerweise acht bis zehn PC-Spiele.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Die bereits bekannten September-Spiele des Humble Monthly im Trailer-Zusammenschnitt (Quelle: Humble Bundle)

Wer bis zum 6. September um 19 Uhr das Humble Monthly Bundle abonniert, erhält die folgenden Titel:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Slay the Spire Roguelike-Kartenspiel 02.08. 06.09. Win / Mac / Linux

Squad Koop-Shooter 02.08. 06.09. Windows

Überraschungs-Titel (unbekannt) 06.09. 06.09. (unbekannt) Humble Trove (siehe Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des Bundles am 6. September um 19 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Zum Vergleich: Die Spiele-Vollversionen aus dem August waren Kingdom Come: Deliverance und Surviving Mars. Als Überraschungstitel kamen Rising Storm 2: Vietnam inklusive verschiedener DLCs, Yoku's Island Express, The Adventure Pals, Almost There: The Platformer, Swords and Soldiers 2 Shawarmageddon sowie Don't Give Up hinzu.

Playstation Plus

Mitglieder von Playstation Plus erhalten seit März 2019 ausschließlich Vollversionen für die Playstation 4. Zuvor hat das Plus-Programm auch Nutzer der PS Vita sowie der Playstation 3 bedient.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Die Playstation-Plus-Spiele im September (Quelle: PlayStationGrenade)

Playstation Plus enthält seit dem 3. September die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme Batman Arkham Knight Action-Adventure 03.09. 01.10.

PS4

Darksiders 3 Hack & Slay 03.09. 01.10.

PS4

Bis zum 3. September waren über PS Plus die Spiele Sniper Elite 4 sowie WipeOut Omega Collection erhältlich.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Twitch Prime

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Folgende Vollversionen sind seit dem 4. September in Twitch Prime enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme Yoku's Island Express! Platformer 04.09. 01.10. Windows Stealth Inc 2: A Game of Clones Platformer 04.09. 01.10. Windows Chicken Assassin: Reloaded Buttonmasher 04.09. 01.10. Windows Manual Samuel Adventure 04.09. 01.10. Windows

Bis zum 3. September waren die Spiele Pumped BMX Pro, Wonder Boy, Mable & The Wood sowie Automachef inklusive.

Xbox Games with Gold

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Die September-Spiele von Xbox Games with Gold (Quelle: Xbox)

Im September sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme Forza Motorsport 6 Rennspiel 16.08. 15.09. Xbox One Earth Defense Force 2025

Third-Person-Shooter 01.09. 15.09. Xbox One / 360 Hitman: Die komplette erste Season Stealth-Action 01.09. 30.09. Xbox One Tekken Tag Tournament 2 Prügler 16.09. 30.09. Xbox One / 360 We Were Here Koop-Adventure 16.09. 15.10. Xbox One

Im August waren für Gold-Abonnenten Big Crown: Showdown, Torchlight, Gears of War 4 sowie Castlevania: Lords of Shadow inklusive.

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

(tta)