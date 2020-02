Spieleplattform GOG: Spieler können 30 Tage lang Geld zurückfordern

Die Spieleplattform GOG hat ihr Rückgaberecht erweitert. Käufer von Spielen auf GOG können nun innerhalb von 30 Tagen ihr Geld zurückfordern. Das gilt auch dann, wenn ein Spieler den Titel bereits heruntergeladen und durchgespielt hat.

GOG hat die Änderung in einem Blog-Beitrag bekanntgegeben. Vorher konnten Spiele auf GOG nur dann zurückgegeben werden, wenn sie entweder noch nicht heruntergeladen wurden oder aus technischen Gründen nicht funktionierten.

Die neue Regelung sieht grundsätzlich keinerlei Einschränkungen bei der Rückgabe von digital auf GOG erworbenen Videospielen vor. Allerdings behält sich Plattform-Betreiber CD Projekt das Recht vor, Rückgabeanfragen in Einzelfällen abzulehnen.

Keine "unangemessene" Nutzung

"Wir vertrauen darauf, dass Spieler informierte Entscheidungen treffen und diese Rückgabe-Möglichkeit nur nutzen, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert", schreiben die Betreiber in einer FAQ. "Bitte respektiert die Zeit und harte Arbeit, die in die Entwicklung von Spielen fließt. Bitte nutzt unser Vertrauen nicht aus, indem ihr unangemessen viele Spiele zurückgebt. Niemand mag solche Leute", schreibt GOG.

Lesen Sie auch GOG Galaxy 2.0 soll alle Spiele-Plattformen integrieren

GOGs Rücgabe-Policy fußt also in erster Linie auf Vertrauen an die Nutzerschaft. Der Betreiber will aber im Blick behalten, wie die Refund Policy tatsächlich eingesetzt wird. In der FAQ ist lediglich die Rede davon, dass Rückerstattungen in Einzelfällen abgelehnt werden kann. Ob möglicherweise einzelne Accounts auf eine Art schwarze Liste gesetzt werden können, wenn sie das System ausbeuten, ist nicht bekannt.

Steam und Epic nahezu identisch

GOGs neue Rückgaberichtlinie ist unter großen Plattformen für PC-Spiele einzigartig. Bei Steam kann man einen Titel zwar ebenfalls aus jedem denkbaren Grund zurückgeben – allerdings nur innerhalb von zwei Wochen und nur dann, wenn man maximal zwei Stunden gespielt hat. Die Refund Policy von Konkurrent Epic Games ist nahezu identisch.

GOG-Betreiber CD Projekt genießt in der Gaming-Community einen guten Ruf. Das liegt unter anderem daran, dass Spiele auf der Plattform ohne DRM-Kopierschutz verfügbar sind. Außerdem fällt das polnische Unternehmen immer wieder mit nutzerfreundlichen Aktionen auf. So sollen Xbox-One-Käufer des kommenden CD-Projekt-Spiels Cyberpunk ein kostenloses Upgrade bekommen, wenn die Version für die Xbox Series X zur Verfügung steht. Kritisiert wurde das Studio hingegen für die Überstunden, die viele Entwickler schieben. (dahe)