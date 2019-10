Spirituelles Gadget: Smarter Rosenkranz aus dem Vatikan

Den Rosenkranz gibt es jetzt auch als smarten "Click to Pray eRosary". Die Jesuiten-Initiative "Weltweites Gebetsnetzwerk des Papstes" hat am Mittwoch im Vatikan das Gadget samt zugehöriger App vorgestellt. Die smarte Gebetskette soll Gläubigen dabei helfen, den Rosenkranz zu lernen und den jeweiligen Fortschritt in der Gebetsreihenfolge anzuzeigen.

Gestensteuerung mit Kreuz

Der "eRosary" verfügt unter anderem über Bewegungssensoren, sodass er sich per Gestensteuerung aktivieren lässt, indem man mit ihm ein Kreuz schlägt. Die zugehörige App bietet dazu drei verschiedene Formen des Rosenkranzgebets, Audio-Anleitungen sowie andere personalisierte Inhalte – beispielsweise zählt sie die abgeschlossenen Gebete mit. Der "eRosary" besteht dabei aus zehn schwarzen Perlen aus Quarz sowie einem "smarten Kreuz", das für die Datenübertragung via Bluetooth zuständig ist.

Laut der Pressemitteilung der Initiative bringt das Gerät "das Beste der spirituellen Tradition der Kirche und die neuesten Entwicklungen in der Welt der Technologie zusammen." Es richte sich insbesondere an junge, technologieaffine Menschen, die in den "entlegenen Grenzgebieten der digitalen Welt" zuhause seien und die so dazu animiert werden sollen, "für Frieden auf der Welt zu beten." Entwickelt wurde die Gebetskette in Zusammenarbeit mit der Firma GadgeTek Inc., zu kaufen gibt es sie für 99 Euro bislang nur in italienischen Onlineshops – entweder direkt beim Hersteller oder auf Amazon. Die dazu passende App gibt es kostenlos für Android und iOS.

Der "eRosary" ist Teil des "Click to Pray"-Programms des Jesuitenordens, der mit dem "weltweiten Gebetsnetzwerk des Papstes" Katholiken in aller Welt zum Gebet mobilisieren soll. Via App und Social Media-Kanälen werden dabei die monatlichen Gebetsvorschläge des Papstes an die Gläubigen verbreitet. Auf der Webseite von "Click to Pray" kann in die vorgeschlagenen Gebete eingestimmt werden, frei nach dem Motto "1 Klick = 1 Gebet". Moderne Gadgets halten nicht nur bei Katholiken Einzug - in Deutschland testeten etwa evangelische Gemeinde Methoden zur bargeldlosen Kollekte via NFC-Funk. (siko)