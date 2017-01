Sprechende Knuddel-Roboter für daheim und für Flughäfen bringen LGs aktuelles Robotik-Engagement auf den Punkt. LG arbeitet in Sachen KI eng mit Amazon und Google zusammen. Weiteres Resultat: ein intelligenter Kühlschrank mit eingebauter Alexa.

Der Elektronikkonzern LG engagiert sich verstärkt in der Robotik für zu Hause: Sprechende Knuddel-Roboter und ein intelligenter Kühlschrank mit eingebauter Alexa sind das Resultat.

Der sprechende Roboter namens Hub Robot erfasst seine Umgebung nicht nur akustisch, sondern auch per eingebauter Kamera. Der kleine Kumpel beantwortet Fragen, macht auf mögliche Probleme aufmerksam und gibt auf Wunsch auch Musik wieder. Zugleich soll Hub Robot als Smart-Home-Zentrale dienen: So kann er beispielsweise die Heizung regulieren oder den Ofen vorwärmen. Es gibt den Hub auch als unbewegliche Minivariante, die dann endgültig an Alexa erinnert.



Die große Roboter-Variante Airbot soll Passagieren an Flughäfen helfen.

Bild: Ulrike Kuhlmann

Eine große Version für Flughäfen namens Airbot kann im Flughäfen herumsausen und Fragen von Reisenden beantworten: Wann geht mein Flieger, ist er verspätet, wo ist das Gate. Die künstliche Intelligenz hinter Hub Robot läuft bei LG unter dem Cloud-Service DeepThinQ. Sie ist in enger Zusammenarbeit mit Google und Amazon entstanden. Über Verfügbarkeit und Preise der smarten Haushaltsroboter sagte LG noch nichts.

Der intelligente Kühlschrank lebt



Im intelligenten Kühlschrank von LG steckt eine komplette Alexa

Bild: Ulrike Kuhlmann

Mit Amazons Unterstützung präsentiert LG auch den für jede CES unvermeidlichen intelligenten Kühlschrank. In ihm steckt eine komplette Alexa, mit eigenen Skills und Sprachausgabe. Musik spielt das Gerät ebenfalls ab. Der Kühlschrank möchte sogar mit "Alexa" angesprochen werden – das könnte für Verwirrung sorgen, falls sich eine weitere Alexa im Raum befindet. Der Kühlschrank mit eigebauter Kamera kann Nachschub bestellen, falls die Milch alle ist oder keine Eier mehr da sind. Möglich machts Amazons Dash-Technik. (uk)