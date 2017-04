Konkurrenz für Sonos: Kopfhörer-Hersteller Urbanears hat zwei vernetzte Multiroom-Lautsprecher vorgestellt. Stammen und Baggen bieten viele Verbindungsmöglichkeiten und ein schickes Retro-Design – sind aber nicht gerade billig.

Mit Stammen und Baggen hat die schwedische Kopfhörer-Firma Urbanears erstmals zwei Netzwerklautsprecher vorgestellt. Durch die Kombination mehrerer Lautsprecher lassen sich verschiedene Räume einer Wohnung synchron oder individuell mit Musik beschallen. Vernetzt sind die Multiroom-Lautsprecher über WLAN. Zusätzlich gibt es Bluetooth und einen analogen 3,5-mm-Klinkeneingang. Bislang war Urbanears für seine schicken Kopfhörer bekannt.

Die beiden neuen Netzwerk-Lautsprecher verfügen über die gleichen Fähigkeiten, eignen sich jedoch für unterschiedliche Raumgrößen: Stammen ist kleiner und mit 349 Euro günstiger als sein großer Bruder Baggen, der 449 Euro kostet. Stammen hat eine Audio-Ausgangsleistung von 36 Watt und Baggen 60 Watt. Beide Lautsprecher fallen mit ihrem kantigen Design und einem Stoffüberzug auf, den es in sechs Farben gibt, "von zurückhaltend bis bunt". Als Inspiration für Design und Form dienten alte Transistorradios.



Zwei Drehregler ersparen dem Nutzer einen Ausflug in die App.

Steuerung mit App, Knöpfen und Drehreglern

Ähnlich wie andere vernetzte Lautsprecher werden auch die Urbanears-Boxen vor allem mit Smartphone und Tablet bedient. Darüber hinaus verfügen Stammen und Baggen über zwei "richtige Knöpfe", die sich drücken und drehen lassen. Mit ihnen steuert man Lautstärke, pausiert einen Track oder wechselt etwa vom Solo- in den Multi-Mode. Per Drehregler lässt sich zudem eine der sieben gespeicherten Spotify-Playlists abspielen, ohne dafür eine App bemühen zu müssen. Musikliebhaber, die ganz genau hinhören, können den Sound über einen Equalizer in der App feinstellen.

Bass, Bass, wir brauchen Bass!

Stammen ist ausgestattet mit zwei 2,5-Zoll-Full-Range-Hochtönern und einem 5,25-Zoll-Subwoofer. Baggen verfügt über zwei Kalottenhochtöner sowie einem 4-Zoll-Tieftöner. Beide Lautsprecher vernetzen sich via W-LAN 802.11 b/g/n/ac sowie Bluetooth 4.2. Direkt integriert sind bislang die Dienste Spotify Connect, AirPlay und Chromecast. Über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse lässt sich aber auch der mit Würde gealterte Schallplattenspieler anschließen. Oder der olle CD-Player.

Bild 1 von 8 Netzwerklautsprecher Stammen und Baggen (8 Bilder) Mit seiner eckigen Form und den Drehreglern erinnert der Netzwerklautsprecher Baggen an ein altes Transistorradio, ein bisschen jedenfalls.

Die Netzwerk-Lautsprecher sind auf der Website von Urbanears zu bekommen sowie bei ausgewählten Händlern. Als Lieferzeit nach Deutschland gibt der Hersteller 4 Tage an.

