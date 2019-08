Star Citizen: Entwickler stellten 675 Dollar teures Raumschiff auf VIP-Event vor

Das Star-Citizen-Entwicklerstudio Cloud Imperium Games hat am 24. August ein VIP-Event veranstaltet, zu dem Unterstützer mit Concierge-Status eingeladen wurden. Eine Karte zum Abendessen in Frankfurt am Main kostete 275 US-Dollar. Innerhalb von Minuten waren die Plätze ausverkauft.

Den Concierge-Status erhalten Spieler, die mindestens 1000 US-Dollar in Star Citizen ausgegeben haben, zum Beispiel für Raumschiffe. Im Forum von Resetera ist ein Screenshot der Einladung zum Frankfurt-Event zu sehen.

Bereits 233 Millionen US-Dollar durch Crowdfunding

Auf der Veranstaltung hat Cloud Imperium Games das Minenleger-Raumschiff Aegis Nautilus mit einer gut einstündigen, virtuellen Tour vorgestellt. Die Teilnehmer konnten das noch nicht final fertiggestellte Raumschiff für 675 US-Dollar in der Solstice Limited Edition kaufen.

Im Nachgang schaltete Cloud Imperium Games die Webseite zur Nautilus in der Standardvariante frei, wo sie zum gleichen Preis erhältlich ist. Die Vorstellung zeigt Wirkung: Das Entwicklerstudio hat am 24. August rund 100.000 US-Dollar eingenommen und am folgenden Tag sogar über eine halbe Million. Das komplette Projekt steht aktuell bei über 233 Millionen US-Dollar durch Unterstützer.

Persönliche Gespräche mit Entwicklern

Abseits der Nautilus-Vorstellung diente die Veranstaltung als Möglichkeit, bei einem Abendessen mit hochrangigen Entwicklern von Cloud Imperium Games zu sprechen. Studioleiter Chris Roberts war ebenfalls anwesend. Erfahrungsberichte von Teilnehmern gibt es in deutschsprachigen Foren.

Die Community zeigt sich zufrieden, durch die Erfahrungsberichte neue Einblicke in die Entwicklung des Spiels erhalten zu können. Bei Außenstehenden wachsen derweil Bedenken über die Monetarisierung von Star Citizen. (mma)