Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers - Finaler Trailer veröffentlicht

Knapp zwei Monate vor dem Kinostart des letzten Teils der aktuellen Star Wars-Trilogie hat Disney den letzten Trailer für "Der Aufstieg Skywalkers" ("The Rise of Skywalker") veröffentlicht. Der Film von Regisseur J.J. Abrams, der auch schon "Episode VII - Das Erwachen der Macht" verantwortete und am Drehbuch mitschrieb, soll die Geschichte der Skywalker-Familie zu Ende führen; der Trailer verspricht ein ausgesprochen emotionales Finale.

Der Trailer zeigt erneut Szenen mit der 2016 verstorbenen Carrie Fisher als Leia Organa – Material, das noch aus den Dreharbeiten zu Episode VIII stammte. Ebenfalls nicht überraschend ist der erneute Auftritt von Ian McDiarmid als Imperator Palpatine bzw. Darth Sidious, der bereits seit Episode VI (1983) den obersten Bösewicht mimt: Nachdem seine Stimme bereits im ersten Teaser zu Episde IX zu hören war, zeigt nun eine kurze Kameraeinstellung offenbar eine direkte Konfrontation zwischen Palpatine und Rey (Daisy Ridley), die die Spekulationen weiter anheizen dürfte, in welcher Form Abrams den dunklen Lord der Sith nach seinem scheinbaren Tod in Episode VI wieder auferstehen lässt.

Die dunkle Seite

Direkt im Anschluss ist Rey in der letzten Einstellung des Trailers mit einem blauen Lichtschwert zu sehen, nachdem eine ähnliche Szene am Ende des vorangegangenen Trailers, in der Rey ein rotes Doppellichtschwert aktiviert, die Möglichkeit in den Raum gestellt hatte, die Heldin der neuen Trilogie könne im Verlauf des Films möglicherweise auf die dunkle Seite der Macht wechseln.

Einen nicht weniger bedeutungsschwangeren Auftritt bekommt der goldene Protokolldroide C-3PO (seit dem allerersten Film: Anthony Daniels), der im Trailer – offenbar beschädigt – mit dem Satz auftritt, er wolle "einen letzten Blick" auf seine Freunde werfen. Ein weiterer Hingucker dürfte die Konfrontation zwischen Rey und Kylo Ren (Adam Driver) sein, die sich im Thronsaal des zerstörten und offenbar auf einem Wasserplaneten untergegangenen Todessterns aus Episde VI gegenüber stehen.

Ebenfalls zu sehen sind zahlreiche bekannte Charaktere, angefangen bei Finn (John Boyega), über Poe Dameron (Oscar Isaac), General Hux (Domhnall Gleeson ) und Rose Tico (Kelly Marie Tran) bis hin zu alten Bekannten wie Chewbacca (Joonas Suotamo für den im April 2019 verstorbenen Peter Mayhew) und Lando Calrissian (Billy Dee Williams), der nach Episode V und VI noch einmal ins Cockpit des Millenium Falcon klettern darf.

"Star Wars Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers" kommt in Deutschland am 19. Dezember in die Kinos. (siko)