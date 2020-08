Star Wars, Dragon Age, WoW: Die wichtigsten Spiele der Gamescom-Eröffnung

Die digitale Gamescom wurde mit einem Livestream eröffnet, in dem sich über 35 verschiedene Spiele präsentieren durften. Die "Opening Night Live" wurde wie im Vorjahr von Geoff Keighley moderiert und zeigte Spiele-Trailer im Dauerfeuer.

Zwischendurch wurde der Livestream immer wieder von technischen Probleme wie Lags und Audioaussetzern geplagt, manche Trailer mutierten dadurch zu Slideshows – das ist sowohl für die Gamescom als auch die beteiligten Entwickler ärgerlich. Dennoch gab es viel zu sehen. Eine Auswahl der wichtigsten Spiele, die auf der Gamescom-Eröffnung gezeigt wurden:

"Call of Duty: Black Ops – Cold War"

In einem Teaser-Trailer hatte es Publisher Activision schon angekündigt: Der nächste CoD-Teil spielt im Kalten Krieg. Der Titel soll den ersten "Black Ops"-Teil fortsetzen und wird vom Studio Treyarch entwickelt. Im Opening Night Livestream haben die Entwickler eine Zwischensequenz gezeigt – mit Ronald Reagan, Pathos und jeder Menge Klischees.

Trailer zu "Call of Duty: Black Ops – Cold War" (Quelle: Call of Duty)

"Dragon Age"

Eine wirkliche Überraschung ist es nicht, nun gibt es aber die Bestätigun: Bioware arbeitet an einem neuen "Dragon Age"-Teil. VIele Informationen gibt das Video, das eigentlich eher ein Image-Film ist, nicht her. Der Titel befindet sich derzeit noch in einem frühen Produktionsstadium und soll sich mehr um persönliche Geschichten drehen.

Video zum neuen "Dragon Age"Spiel (Quelle: BioWare)

"World of Warcraft: Shadowlands"

Die neue Erweiterung für WoW schickt Spieler ins Jenseits. Zur Gamescom-Eröffnung wurde ein animierter Trailer gezeigt – nicht ganz so mitreißend wie die beliebten Render-Trailer von Blizzard, für Fans aber trotzdem interessant. Shadowlands erscheint am 27.10.

Trailer zur neuen WoW-Erweiterung "Shadowlands" (Quelle: World of Warcraft)

"Little Nightmares 2"

Im kommenden Februar kommt Teil 2 des gruselig-charmanten Platformers "Little Nightmares". Vorgestellt wurde der Titel auf der Opening Night Live 2019, ein Jahr später gab es erste Gameplay-Szenen zu sehen. In "Little Nightmares 2" ist man offenbar zu zweit unterwegs, das erinnert ein wenig an "Brothers: A Tale of two Sons". Dem Horror-Ambiente scheint die Zweisamkeit aber keinen Abbruch zu tun.

Trailer zu "Little Nightmares 2" (Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe)

"Star Wars Squadrons"

Im Livestream zeigte EA Gameplay-Szenen zum Weltraum-Shooter "Star Wars Squadrons". Im Video ist ein Ausschnitt aus der Einzelspieler-Kampagne zu sehen, die nach der Schlacht von Endor spielt. Dabei kann man beide Seiten des galaktischen Konflikts spielen. Das Spiel erscheint am 2. Oktober.

Trailer zu "Star Wars: Squadrons" (Quelle: EA Star Wars)

"Lego Star Wars" und "Die Sims 4"

Unter Star-Wars-Fans haben die humorvollen Lego-Spiele Kult-Status. Der neue Teil erzählt die Geschichte der Skywalker-Familie mit ähnlich viel Augenzwinkern wie die Vorgänger, wie ein erster Trailer demonstriert. EA zeigte außerdem eine Star-Wars-Erweiterung für seinen Lebenssimulator "Die Sims 4". Wer kann da noch behaupten, EA würde nicht das Beste aus der Lizenz machen?

Trailer zu "Lego Star Wars: The Skywalker Saga" (Quelle: WB Games)

Trailer zur Star-Wars-Erweiterung für "Die Sims 4" (Quelle: The Sims)

"12 Minutes"

Eines der spannendsten Indie-Spiele, die sich derzeit in Entwicklung befinden: "12 Minutes" ist ein interaktiver Thriller, der die Hauptfigur in eine zwölfminütige Zeitschleife schickt, in der sich offenbar jede Menge Unheil abspielen kann. Absolut hochkarätig ist die Sprecher-Besetzung: James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe sprechen die drei Figuren. Der Titel soll "bald" erscheinen, ein Datum nannte Herausgeber Annapurna Interactive noch nicht.

Trailer zu "Twelve Minutes" (Quelle: Annapurna Interactive)

"Mafia Definitive Edition"

Die Definitive Edition des Klassikers "Mafia" wird grafisch komplett neu aufgestellt. Damit sieht das Spiel auch nach heutigen Ansprüchen stark aus. Ein neuer Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die Story des Actionspiels.

Trailer zu "Mafia: Definitive Edition" (Quelle: Mafia Game)

"Age of Empires 3: Definitive Edition"

Eine weitere Neuauflage kommt von Microsoft: Nach Teil 1 und 2 wird auch der dritte Ableger der Kult-Reihe "Age of Empires" aufgefrischt. Neu sind unter anderem die Fraktionen der Schweden und der Inkas. "Age of Empires 3: Definitive Edition" erscheint am 15. Oktober für den PC.

Trailer zu "Age of Empires 3: Definitive Edition" (Quelle: Xbox)

"Medal of Honor: Above and Beyond"

Respawn Entertainment, die Macher von "Titanfall" und "Apex Legends", arbeiten an einem neuen Teil der Shooter-Reihe "Medal of Honor". Der Teil "Medal of Honor: Above and Beyond" spielt im Zweiten Weltkrieg und ist ausschließlich in VR spielbar. Auf der Gamescom-Eröffnung zeigten die Macher ein Gameplay-Video.

Trailer zu "Medal of Honor: Above and Beyond" (Quelle: Oculus)

"Ratchet & Clank: Rift Apart"

Der neue Teil von "Ratchet & Clank" zeigt sich in einem langen Gameplay-Video rasant wie eh und je: Dank Playstation-5-Technik können die Entwickler flott und nahtlos zwischen verschiedenen Schauplätzen wechseln – in diesem Fall sogar zwischen verschiedenen Dimensionen. Das Video gibt einen Vorgeschmack darauf, was mit der PS5 und Xbox Series X möglich sein wird.

Trailer zu "Ratchet & Clank: Rift Apart"



Die Opening Night Live debütierte im vergangenen Jahr als Versuch, die Gamescom etwas internationaler zu gestalten. Vorher war die Messe primär für Besucher interessant. Der Eröffnungslivestream sollte ein größeres Publikum erreichen und die Gamescom damit auch für Entwickler als Plattform für große Spieleankündigungen interessanter machen.

In diesem Jahr war die Opening Night Live noch wichtiger: Weil die Gamescom wegen der Coronakrise rein digital stattfindet, fallen ihre eigentlichen Stärken – zum Beispiel das Community-Gefühl und die Anspielmöglichkeiten – flach. Der Livestream mit Geoff Keighley wurde umso mehr zum Aushängeschild der Messe.

