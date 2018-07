(Bild: Lucasfilm / ABC Nightline)

Die Macher von "Star Wars – Episode IX" verraten schon jetzt: In der für 2019 geplanten neunten Folge der Film-Saga ist die verstorbene Carrie Fisher dabei.

Der nächste "Star Wars"-Film mit der Stammbesetzung um Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac und Adam Driver soll auch Szenen mit der 2016 gestorbenen Schauspielerin Carrie Fisher enthalten. Wie Lucasfilm am Freitag bekanntgab, will Regisseur J. J. Abrams bisher unveröffentlichtes Drehmaterial von Fisher in ihrer berühmten Rolle als Leia Organa verwenden.

Nicht verwendete Szenen sollen benutzt werden

"Wir haben Carrie Fisher wie verrückt geliebt", teilte Abrams mit. Sie müsse unbedingt im Finale der Skywalker-Saga erscheinen. In Absprache mit Fishers Tochter, Billie Lourd, hätten sie sich dafür entschieden, bisher nicht gezeigte Szenen von dem Dreh für "Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht" (2015) zu benutzen, sagte Abrams.

Fisher, die in den "Star Wars"-Filmen der 70er und 80er Jahre als Prinzessin Leia berühmt wurde und in den neueren Filmen als Generalin auftrat, war am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben.

Streit um digitale Wiederauferstehung von Schauspielern

Im Prequel "Rogue One" von 2016 war mit Fishers Zustimmung eine digitale Prinzessin Leia zu sehen – eine hybride Variante aus einer Schauspielering und Carrie Fishers digitalisiertem Gesicht. Ebenfalls zu sehen war in dem Film eine digital wiederbelebte Abbildung des 1994 verstorbenen Schauspielers Peter Cushing. Das Verfahren hatte gemischte Reaktionen bei Publikum und Star-Wars-Fans hervorgerufen. Berichte über eine digitale Wiederauferstehung von Carrie Fisher in weiteren Star-Wars-Filmen hatte Disney-Tochterfirma Lucasfilm im Januar 2017 bereits dementiert.

Die Dreharbeiten für "Star Wars: Episode IX" sollen laut Mitteilung am 1. August in London beginnen. Neben der Topriege um Ridley, Driver, Boyega und Isaac spielen auch Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo und Billie Lourd mit. Der legendäre Filmkomponist John Williams (86), der seit 1977 jeden Star-Wars-Film vertont hat, ist auch wieder an Bord.

Das erste Sternenkrieger-Abenteuer (1977) wurde von George Lucas inszeniert. Mit "Star Wars: Das Erwachen der Macht" hatte Abrams 2015 eine neue Trilogie ins Leben gerufen. Im Dezember 2017 lieferte Regisseur Rian Johnson mit "Star Wars: Die letzten Jedi" den zweiten Teil der Kinoreihe, für den Carrie Fisher noch vor der Kamera stand. Der neunte "Star Wars"-Film unter der Regie von Abrams soll im Dezember 2019 in die Kinos kommen. (mit Material von dpa) / (tiw)