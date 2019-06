Star Wars: Jedi Fallen Order – 14 Minuten Lichtschwert-Gameplay im Trailer

EA hat auf der E3 erste Spielszenen zum kommenden Star Wars: Jedi Fallen Order gezeigt. In dem Einzelspieler-Titel schlüpft man in die Rolle eines Padawan, der die Order 66 überlebt hat. Der Fokus liegt auf dem Nahkampfsystem. Die Spielfigur Cal kann mit dem Lichtschwert Laser-Angriffe abwehren und Gegner ausschalten. Daneben kann Cal verschiedene Machtfähigkeiten einsetzen, um zum Beispiel Gegner in Nahkampf-Reichweite zu zerren oder die Zeit zu verlangsamen.

Trailer zu Star Wars: Jedi Fallen Order (Quelle: EA )

Anleihen von Uncharted

In dem Trailer macht Jedi Fallen Order einen recht linearen Eindruck. Der Spieler schlägt sich durch Korridore und erklimmt Wände, um die Mission voranzubringen. Dabei wird ihm von einem kleinen Begleitroboter geholfen, der ihm auf dem Rücken klemmt und ihn mit Gesundheitstränken unter die Arme greift.

Für das fertige Spiel versprechen die Entwickler etwas mehr Freiheit. Spieler sollen zum Beispiel selbst entscheiden können, welche Aufgaben sie wann abarbeiten möchten. Mit zunehmendem Spielfortschritt soll Hauptfigur Cal neue Fähigkeiten freischalten, die dann auch in bereits besuchten Gebieten neue Wege eröffnen.

Entwickler Respawn Entertainment hat vorher an den Ego-Shootern der Titanfall-Reihe gearbeitet. Bei Jedi Fallen Order gehen sie nun den Weg des Third-Person-Actionspiels. Dafür ließ sich Respawn Entertainment offenbar von Spielen wie Uncharted und Tomb Raider inspirieren. Star Wars: Jedi Fallen Order kommt am 15. November für PC; Xbox One und PS4 in den Handel. Angekündigt wurde Jedi Fallen Order im April. Publisher EA hatte zuvor mehrere Spiele im Star-Wars-Universum eingestellt.

