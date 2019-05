Star Wars Boost Droid: R2-D2 und Kollegen aus Lego

Lego hat das Roboterkit Star Wars Boost Droid (75253) vorgestellt. Mit dem Set lassen sich drei Star Wars Droiden bauen und mit der Lego-Boost-App vom Smartphone oder Tablet aus steuern. Das Herz des Systems ist wie beim bisherigen Boost Starterset der sogenannte Move Hub. Das mit Batterien, zwei Motoren, RGB-LED und einem Bewegungssensor ausgestattete Modul wird per Bluetooth angesteuert und lässt sich mit bis zu zwei weiteren Aktoren oder Sensoren erweitern. Mit im Paket liegt ein zusätzlicher Motor und ein Farberkennungssensor.

Die drei Star-Wars-Droiden lassen sich über die Boost-App in Bewegung setzen und programmieren. (Bild: Lego)

Das Set umfasst 1177 Elemente, mit denen man die drei Droiden R2-D2, Gonk (GNK) und Maus-Droide aufbauen kann. R2-D2 ist mit 20 Zentimeter Höhe das größte Modell. Im Unterschied zum bisher erhältlichen Starterkit sollen sich die drei Droiden auch parallel aufbauen lassen. Die kostenlos für iOS, Android und Fire OS erhältliche Boost-App liefert die Bauanleitungen und führt die Kinder spielerisch in Steuerung und Programmierung der Modelle ein. Die App ermöglicht es, die Modelle über eine objektorientierte Programmiersprache in Bewegung zu setzen und mit ihnen in Interaktion zu treten. Der Bausatz Star Wars Boost Droid soll ab 4. Oktober in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Preis von 200 Euro erhältlich sein. (sha)