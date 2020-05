Star Wars: Taika Waititi dreht neuen Kinofilm

Taika Waititi wird bei einem kommenden "Star Wars"-Film Regie führen. Das hat Disney nun in einer Mitteilung bestätigt, nachdem Gerüchte um einen möglichen Waititi-Film im "Star Wars"-Universum bereits seit Januar kursierten. Waititi hat bereits beim Finale der ersten Staffel der Serie "The Mandalorian" Regie geführt, die exklusiv bei Disney+ ausgestrahlt wird.

Bekannt ist Waititi unter anderem als Regisseur des Marvel-Films "Thor: Tag der Entscheidung". 2019 bekam er den Oscar "Bestes adaptiertes Drehbuch" für den Film "Jojo Rabbit", in dem er Regie führte und selbst eine Nebenrolle spielte. Waititi wurde außerdem erneut von Marvel für den kommenden Film "Thor: Love and Thunder" als Regisseur angeheuert. Worum es in seinem kommenden "Star Wars-Film" geht, ist nicht bekannt. Auch ein möglicher Veröffentlichungstermin wird nicht genannt.

Neue "Star Wars"-Serien

Während Waititis "Star Wars"-Film in die Kinos kommen soll, produziert Disney mehrere Serien im "Star Wars"-Universum für die eigene Streaming-Plattform Disney+. Derzeit sind drei neue Serien in Arbeit:

Eine Serie um das Leben von Cassian Andor vor den Ereignissen aus dem Film "Rogue One". Die Hauptfigur wird dabei erneut von Diego Luna gespielt.

Eine Serie um das Leben von Obi-Wan Kenobi zwischen den Episoden "Rache der Sith" und "Eine neue Hoffnung". Die Hauptrolle verkörpert Ewan McGregor.



Eine Serie, die sich auf weibliche Charaktere konzentriert. Sie wird von Leslye Headland entwickelt, die unter anderem von der Netflix-Serie "Matrjoschka" (im Original "Russian Doll") mitgearbeitet hat

Außerdem setzt Disney die Serie "The Mandalorian" fort, die derzeit das wichtigste Zugpferd für den Streaming-Dienst Disney+ ist. Staffel 2 befindet sich laut Disney derzeit in der Postproduktion, Staffel drei soll sich laut dem Branchenmagazin Variety ebenfalls bereits in Arbeit befinden. Die finale Staffel der animierten Serie "Star Wars: The Clone Wars" wurde ebenfalls bei Disney+ ausgestrahlt.

(dahe)