Starcraft 2 ist jetzt ein Free2Play-Titel. Blizzards Strategiespiel ist damit zu großen Teilen kostenlos spielbar, DLCs müssen allerdings noch gekauft werden.

Starcraft 2 ist jetzt kostenlos spielbar. Über die offizielle Webseite oder im Battle.net-Account kann man das Strategiespiel gratis herunterladen und installieren. Die kostenfreie Version von Starcraft 2 umfasst die Einzelspieler-Kampagne von Wings of Liberty und den Mehrspielermodus inklusive aller Updates.

Die Einheiten der Erweiterung Legacy of the Void sind für den Mehrspieler-Modus ebenfalls enthalten, sodass Free2Play-Spieler mit zahlenden Spielern zusammenspielen können. Wer die Singleplayer-Kampagnen von Heart of the Swarm, Legacy of the Void und Novas Geheimmissionen spielen will, muss allerdings zahlen. Angekündigt wurde die Free2Play-Umstellung auf der diesjährigen Blizzard-Hausmesse Blizzcon.

Starcraft 2 ist gerade in Asien noch ein populärer E-Sport und wird professionell gespielt. Der erste Starcraft-Teil gilt als Mutter des organisierten elektronischen Sports. Im Vergleich zu anderen kompetitiven Titeln wie League of Legends, Dota 2 oder Counter-Strike GO hat Starcraft 2 in den vergangenen Jahren aber stark Fans eingebüßt. Von der Free2Play-Umstellung könnte sich Blizzard frischen Wind versprechen. (dahe)