Ein Foto und eine kurze Stimmprobe sollen ausreichen, um einen animierten 3D-Avatar von Personen zu schaffen, der beliebige Texte vorträgt. Auch Verstorbene sollen auf diese Weise digital wiederbelebt werden können.

Das kalifornische Start-up Oben will bis Ende dieses Jahres eine App veröffentlichen, mit der Nutzer Avatare von sich selbst erstellen können. Als Grundlage dafür werden nur ein Foto und einige Minuten mit Sprechproben benötigt. Die digitalen Abbilder sind in 3D animiert und sprechen wie mit der Stimme ihres menschlichen Vorbilds, berichtet Technology Review online in "Digital unsterblich". Zusammen mit dem Sozialnetz-Dienst WeChat ist außerdem eine VR-Version für das Headset HTV Vive geplant.

Auf Augenhöhe mit einem Chatbot

Einstweilen dauert es noch relativ lange, einen Oben-Avatar zu produzieren: Das Deep-Learning-System braucht dafür ungefähr acht Stunden. In dieser Zeit wird die Audio-Aufnahme analysiert und ein stimmlicher Fingerabdruck für die jeweilige Person, der Merkmale wie Akzent und Klangfarbe wiedergibt, und das visuelle 3D-Modell erstellt. Bei einem Test mit dem Avatar des Oben-Mitgründers Nikhil Jain hörten sich gesprochene Worte gut an, doch beim Singen klang er stark nach Computer-Musik.

Wenn derartige digitale Kopien von Menschen überzeugend werden, werfen sie die Frage auf, was damit langfristig geschehen soll. Soll es einen Avatar weiterhin geben, wenn das menschliche Original gestorben ist? Ist es verstörend, wenn Hinterbliebene so etwas wie von einem Toten hinterlassene digitale Krümel nutzen, um ihn digital neu entstehen zu lassen? Auf diese Fragen hat Jain keine fertigen Antworten, doch das Thema digitales Leben nach dem Tod interessiert ihn so sehr, dass er mit den Nachlassverwaltern von mehreren verstorbenen Prominenten verhandelt.

