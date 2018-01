(Bild: Rigetti Computing)

Noch weiß niemand so recht, mit welchen Anwendungen Quantencomputer ihr enormes theoretisches Potenzial erfüllen werden. Ein interessanter Kandidat dafür wäre Maschinenlernen.

Das kalifornische Start-up Rigetti Computing hat gezeigt, dass sich sein Quantenchip-Prototyp für die Ausführung eines Maschinenlern-Algorithmus nutzen lässt. Der so genannte Clustering-Algorithmus, der auf dem Chip mit 19 Qubits lief, hat zunächst einmal keinen großen praktischen Nutzen.

Doch das Experiment weckt die Hoffnung, dass Quantencomputer auch beim Maschinenlernen revolutionäre Fortschritte bringen könnten. Andererseits warnen Forscher, dass damit das ohnehin noch nicht richtig verstandene Gebiet des Maschinenlernens noch verwirrender werden könnte, berichtet Technology Review online in „Maschinenlernen mit Quantencomputern“.

Theoretiker gehen davon aus, dass Quantencomputer in der Praxis enorm nützlich werden könnten. Das Feld steht nach Ansicht von Beobachtern kurz davor, die so genannte Quanten-Überlegenheit zu erreichen, ab der Quantencomputer Aufgaben übernehmen können, die für konventionelle Rechner nicht mehr zu lösen wären. Bislang weiß zwar niemand so recht, bei welchen Anwendungen Quantencomputer ihren wahren Nutzen beweisen werden. Trotzdem arbeiten neben Start-ups wie Rigetti auch große IT-Unternehmen wie Google oder Microsoft intensiv an ihrer Realisierung.

Laut Christopher Monroe, einem Experimentalphysiker an der University of Maryland und Chefwissenschaftler des Quantencomputer-Startups IonQ, ist es noch zu früh, um zu behaupten, dass die neuartigen Rechner das Maschinenlernen verändern werden. „Wir wissen nicht wirklich, wie und warum klassisches Maschinenlernen funktioniert. Zusammen mit Quantencomputern würde das nur bedeuten, ein ohnehin schon verwirrendes Gebiet noch verwirrender zu machen“, sagt er. Scott Aaronson, Leiter des Quantum Information Center an der University of Texas, dagegen erwartet, dass Quantencomputing manche Arten des Maschinenlernens beschleunigen wird.

