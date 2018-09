Start-up Soluna will zum Ökominer von Kryptowährungen werden

Bitcoin und Konsorten sind bei allen Vorteilen eines nicht: ökologisch nachhaltig. So gehen mittlerweile gigantische Energiemengen für das Mining und das Aufrechterhalten der Blockchain drauf. Eine junge Firma will die Kryptowährungen nun umweltfreundlicher machen, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Bitcoin soll grüner werden").

Die Firma namens Soluna hat dazu eine 15.000 Hektar große Fläche für Windturbinen in Marokko erworben, die ein Potenzial hat, bis zu 900 Megawatt zu liefern – einer Schätzung vom Mai 2018 nach zieht das Bitcoin-Netzwerk derzeit mindestens 2,55 Gigawatt.

Billiger Ökostrom für Bitcoin

Die Entwicklung des Windparks begann bereits vor neun Jahren, doch die früheren Besitzer kamen nicht so recht voran. Soluna arbeitet nun mit dem deutschen Windkraftentwickler Altus AG zusammen, um bis 2020 mindestens eine Kapazität von 36 Megawatt aufzubauen und die kompletten 900 Megawatt in fünf Jahren bereitstellen zu können. Die Anlage soll dann kostengünstigen Strom für ein Hochleistungsrechenzentrum auf kleiner Fläche liefern, das dem Mining von Bitcoins und anderen Kryptowährungen dient.

Soluna will das dabei verdiente Geld zum weiteren Ausbau der Windfarm nutzen, wie Unternehmenschef John Belizaire erläutert, demzufolge es auch möglich sein wird, direkt Geld durch den Stromverkauf an das marokkanische Netz zu verdienen. Er glaubt, dass das "vertikal integrierte" Mining-Modell nicht nur eine saubere Möglichkeit darstellt, Bitcoin- und andere Blockchainnetzwerke zu betreiben, sondern auch neue Wege zu finden, grünen Strom zu finanzieren.

Soluna geht davon aus, dass die Windfarm in Marokko in der Lage sein wird, Strom so billig herzustellen wie die billigste chinesische Kohlekraft. Firmenchef John Belizaire glaubt, dass sein Unternehmen das erste ist, das versucht, seine eigene Energiequelle für das Kryptomining zu entwickeln und und zu verwenden.

