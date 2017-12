Alkahest will dementen Patienten mit dem Blutplasma gesunder Personen helfen. Transfusionen könnten bei neurodegenerativen Krankheiten helfen.

Ist Blut eine Art Jungbrunnen? Eine neue US-Firma glaubt daran, berichtet Technology Review in seiner Januar-Ausgabe ("Macht Blut jung?"), die ab Donnerstag am Kiosk erhältlich ist oder online bestellt werden kann. Der Stanford-Wissenschaftler Tony Wyss-Coray gründete das Start-up Alkahest, um seine Forschungsergebnisse zu kommerzialisieren, die bei Mäusen interessante Erkenntnisse gebracht hatten.

Laut der Theorie von Alkahest sammeln sich im Blut der Tiere mit der Zeit immer mehr Substanzen an, die Alterserscheinungen hervorrufen. Parallel dazu nimmt die Menge jung haltender Faktoren stetig ab. Die Forscher vermuten, dass einige Faktoren für die verbesserte Erinnerung der alten Nager im Experiment verantwortlich sind.



In einer kleinen Studie überprüften sie nun an Menschen, "ob die Methode sicher ist und ob es einen ersten prinzipiellen Beweis gibt, dass Plasma Substanzen enthält, die gegen neurodegenerative Krankheiten wirksam sind", sagt Joseph McCracken, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Alkahest. Dazu bekamen 18 Patienten mit beginnender Alzheimer-Krankheit Blutplasma von jungen Spendern. In der ersten doppelblinden Studienhälfte erhielten neun Patienten einen Monat lang wöchentlich einmal Blutplasma, während neun Kontrollpatienten eine Salzlösung bekamen. Nach einer Auswaschphase von vier Wochen erhielten dann beide Gruppen die jeweils andere Behandlung. In der zweiten, unverblindeten Studienhälfte erhielten neun weitere Kranke Blutplasma.

Das Ergebnis: Beide Ziele wurden laut McCracken erreicht. So seien keine ernsthaften Nebenwirkungen aufgetreten. Kognitive Verbesserungen konnten die Forscher mit Standardtests zwar nicht nachweisen. Aber den Pflegern zufolge waren Patienten öfter eigenständig und konnten sich zum Beispiel selbst anziehen. Außerdem seien sie wacher und aufmerksamer gewesen.

Mehr dazu bei Technology Review Online: